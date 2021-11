La compagnie mère du site Oilersnation est rachetée par des intérêts canadiens

The Nation Network offre des contenus en ligne, comme des articles, des balados et des extraits vidéo. Ces contenus traitent de différents sports, dont le hockey, le baseball et le basketball.

Même si la transaction a été conclue la semaine dernière, le fondateur de l’entreprise, Jay Downton, n’en croit toujours pas ses yeux. Selon lui, ce rachat est toutefois un signe du travail qui l’attend.

Maintenant, on fait partie d’une grande entité et on a des plans [de développement] et ils seront là pour nous aider , explique-t-il.

Il compte ainsi continuer à travailler au développement d’Oilersnation.

Mon but secret et ma passion sont de faire des Oilers un acteur d’intérêt national, d’en faire le Manchester United de la Ligue nationale de hockey , explique-t-il.

Miser sur les partisans

Pour y arriver, Jay Downton mise sur le mélange de journalisme sportif et d’interventions de partisans très énergiques et passionnés qui créent aussi du contenu qui, selon lui, a fait le succès de l’entreprise jusqu’à maintenant.

Le site a été lancé sous forme de blogue traitant de hockey en 2007. Lorsque l’entreprise a été créée, elle devait s’ajuster à notre style de vie d’Edmontoniens et de fans de hockey convaincus , raconte M. Downton.

Le site Internet a rapidement dépassé les seules frontières du hockey pour s’intéresser à d’autres sports.

L’important, pour nous, est de représenter les partisans. C’est la principale valeur de notre marque.

Avec les informations de l'émission Edmonton AM