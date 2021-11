Landrienne adopte un nouveau règlement sur l’eau potable

Le règlement concerne le remplissage des citernes d'eau, les périodes d'arrosage du jardin et de la pelouse, le remplissage de la piscine et du spa, le lavage de l'auto, des entrées des véhicules ou encore l'irrigation agricole.

Les contrevenants au règlement pourront se voir infliger des amendes de 100 $ 2 000 $.

Le maire Guy Baril rappelle le règlement précise la façon dont la municipalité souhaite que les citoyens utilisent l'eau.

Il explique toutefois que la consommation moyenne par habitant est en dessous de l'objectif provincial en raison notamment de la présence de compteurs d'eau dans les résidences.

À Landrienne, tous les gens qui sont sur le service d'eau de la municipalité ont un compteur résidentiel et on a comme résident à payer tous les 3 mois la quantité d'eau qu'on consomme, déjà là ça vient nous aider. Une citation de :Guy Baril

Il y a une démarche provinciale pour diminuer la consommation d'eau et faire en sorte d'atteindre un objectif provincial. Donc pour nous c'est de faire en sorte que notre ressource dure le plus longtemps possible , dit le maire.

On sait que l'objectif provincial c'est de faire en sorte qu'en 2025 au Québec la consommation d'eau annuelle ça va être en moyenne de 220 litres par résident. Et actuellement à Landrienne on est à 117 litres par résident, donc on est très en bas de l'objectif provincial , ajoute Guy Baril.

Il y a quelques jours, la municipalité a distribué gratuitement aux citoyens une trousse d'économie d'eau pour aider à réduire leur consommation.