Importantes éclosions de COVID-19 dans deux RPA de Lévis

Près de la moitié des pensionnaires d’une résidence privée pour aînés ( RPArésidence privée pour aînés ) de Saint-Étienne-de-Lauzon sont considérés comme des cas actifs de COVID-19. Une personne est décédée à la suite de l’éclosion. Une autre résidence, cette fois-ci dans le secteur de Lévis, connaît pareille situation critique.

À la RPArésidence privée pour aînés Saint-Étienne-de-Lauzon, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches indique compter 19 cas actifs sur 41 résidents, ce qui représente 46 % des occupants des lieux. Au total, 21 personnes ont été infectées, mais deux sont déjà rétablies.

46 % des résidents de la RPA Saint-Étienne-de-Lauzon ont été infectés par le coronavirus. Photo : Capture d'écran - Google Street View

La RPArésidence privée pour aînés Oeuvre David Déziel compte, quant à elle, 12 cas actifs sur 44 résidents, soit 27 % d’entre eux. Au total, 13 personnes ont été infectées, mais une personne est décédée de complications liées à l’infection.

La directrice de la résidence Valérie Boucher souligne que seulement deux personnes contaminées présentent des symptômes pour l’instant. Elle ajoute qu’une opération de dépistage massive a été effectuée auprès des résidents et du personnel vers la fin de la semaine, et que celle-ci devrait déterminer si les mesures mises en place ont permis d’éradiquer l’éclosion.

Les résidents sont confinés dans leur chambre depuis lundi dernier. Il s’agit de la première éclosion dans ce milieu de vie, depuis le début de la pandémie.

Selon des informations du ministère de la Santé et des Services sociaux datant du 4 novembre, ce sont les deux seules RPArésidence privée pour aînés de la province se trouvant en zone rouge , puisque plus de 25 % des résidents représentent des cas confirmés et actifs de COVID-19.

Une personne est décédée à la résidence David Déziel de Lévis. Photo : Capture d'écran - Google Street View

Presque tous vaccinés

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que tous les résidents malades de la COVID-19 de la RPArésidence privée pour aînés de Saint-Étienne-de-Lauzon étaient vaccinés.

À la résidence David Déziel, une personne infectée n’avait pas été vaccinée. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’indique pas s’il s’agit de la personne décédée.

Dans les deux cas, aucun employé n’a été infecté.