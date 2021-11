Les lauréats de la FrancoFête en Acadie dévoilés

La FrancoFête en Acadie 2021 s’est déroulée du 2 au 6 novembre en formule hybride, à Dieppe. Les lauréats des différents prix accordés samedi soir auront l’occasion de se produire un peu partout au pays, dans divers réseaux et festivals.

Le prix de la tournée Assomption Vie — Radio-Canada a été remis à l’auteur-compositeur-interprète Pierre Guitard, alors que le prix Radarts-Ontario a été décerné à l’artiste country acadien Daniel Goguen.

L’auteure-compositrice-interprète Chloé Breault est pour sa part lauréate du prix RIDEAU 2022, qui lui permettra de participer pour la première fois au plus important rendez-vous francophone des arts et de la scène en Amérique, du 13 au 17 février.

C’est le même principe que la FrancoFête, mais au Québec à la place , explique-t-elle. Ça fait chaud au cœur […] De recevoir des prix comme cela, ça veut dire beaucoup.

Un retour à Granby

Le prix Festival international de la chanson de Granby pour une vitrine en 2022 a été remis à l’auteure-compositrice-interprète Émilie Landry.

« C’est la meilleure FrancoFête que j’ai vécue », affirme Émilie Landry. Photo : Jocelyne Vautour

Cette dernière avait déjà participé au concours de Granby, mais jamais été en vitrine.

C’est une belle manière d’y retourner, puis de performer devant ces délégués-là , souligne Émilie Landry. C’est vraiment un beau festival qui célèbre la chanson francophone.

J’étais vraiment émue, en fait quand je l’ai reçu. Les dernières années ont été dures pour tout le monde, fait qu’on dirait que c’était vraiment un moment spécial pour moi, d’avoir cette opportunité-là , affirme-t-elle. C’est une belle manière d’avancer dans ma carrière.

Découvrir de nouveaux territoires

Le prix ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec a été remis à l’auteure-compositrice-interprète Maggie Savoie.

Cette dernière se rendra donc dans l’Est du Québec l’an prochain pour y performer.

Ça l’a bien tombé, parce que c’est un endroit qui m’intéressait beaucoup , dit-elle. Je me disais justement que c’est une place que j’aimerais jouer.

Même son de cloche pour le guitariste et compositeur Shaun Ferguson, qui a remporté le prix du Réseau des grands espaces.

Shaun Ferguson a récemment signé avec la compagnie de promotion de concerts FKP SCORPIO, en Belgique. Photo : Jocelyne Vautour

Cette récompense lui permettra de participer à l’événement Contact Ouest en 2022, pour célébrer les artistes francophones dans l’Ouest du pays.

Celui-là [le prix] m’attirait particulièrement parce que je ne connais vraiment pas beaucoup l’Ouest canadien , dit celui qui a fait plusieurs tournées en Europe ces dernières années.

Une année hybride

Si la FrancoFête en Acadie 2020 a eu lieu en virtuel, la formule hybride de cette année a permis à une partie des artistes de se produire en présentiel.

Ce sont 30 vitrines de musique, théâtre, danse et humour qui ont eu lieu cette année.

L’année passée, vu que c’était juste du virtuel, on n’a pas vraiment eu la chance de rencontrer les pros et puis de rencontrer d’autres artistes. Ça fait du bien d’avoir une formule hybride pour au moins recroiser des visages familiers et en connaître d’autres , dit Chloé Breault.

Il commence à avoir un roulement un peu plus normal qui revient, c’est agréable , ajoute Shaun Ferguson.

La plateforme web a pour sa part permis la présentation de plusieurs vitrines pour les gens de l’extérieur n’ayant pu venir dans la province en raison de la pandémie.

L'auteure-compositrice-interprète Maggie Savoie, lors d'une performance à la FrancoFête en Acadie 2021. Photo : Jocelyne Vautour

La formule hybride peut apporter beaucoup , dit Maggie Savoie. malgré que les internationaux ne pouvaient pas être là, ils peuvent regarder après aussi les vitrines [sur internet].

Plus de 215 délégués qui se sont connectés sur la plateforme en ligne pour prendre des rendez-vous.

Les prix Marc Chouinard, qui offre normalement une tournée internationale, n’ont toutefois pas été remis cette année.