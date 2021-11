Des patients atteints de cancer anxieux et en colère contre Scott Moe

Le cancer d’Andrew Hanna a été diagnostiqué l'an dernier, au beau milieu de la pandémie. Il doit suivre une panoplie de traitements après l’intervention chirurgicale qu’il a eue à l'automne de 2020.

Mais la province a interrompu ses traitements en raison de la surcharge qu’entraînent les soins aux patients atteints de COVID-19.

L’horaire des traitements d’Andrew Hanna comprend une cystoscopie aux trois mois, suivie d’un traitement au bacille de Calmette-Guérin (BCG).

Andrew Hanna, qui est atteint de cancer de la vessie, ignore quand ses traitements pourront reprendre. Photo : gracieuseté Andrew Hanna

Dans le cas de ce traitement, Andrew Hanna explique qu’on injecte dans sa vessie des bactéries vivantes de tuberculose qui font des merveilles pour son cancer. Alors j’y vais une fois par semaine , dit-il.

Ce traitement, dit-il, dure à peine 15 minutes.

Récemment, ses médecins ont aussi décidé qu’il allait subir des cystoscopies bimensuelles plutôt qu’aux trois mois. Mais ses traitements ont été interrompus avant que le changement ait eu lieu. Son dernier examen date du 24 septembre.

Au moment où je sortais de l’unité de soins externes, ce jour-là, ils étaient en train de la fermer. Mon prochain rendez-vous pour une cystoscopie et pour les autres traitements n’était pas prévu avant le mois de décembre. On m’a dit qu’ils allaient devoir les annuler et qu'ils ignoraient quand j’aurais un rendez-vous.

Son urologue, dit-il, n’est pas plus éclairé quant à la reprise des traitements. Le département et l’unité de soins externes impliqués dans son programme de soins ont tous deux été fermés pour que les infirmières puissent être affectées ailleurs.

Andrew Hanna explique que le cancer de la vessie est l’un des plus faciles à traiter, mais c'est aussi un cancer qui a un taux élevé de récidive.

Les cystoscopies, qu’il ne peut obtenir en ce moment, permettent de savoir si son cancer se répand. Si cette détection n’a pas lieu, les traitements préventifs n'auront pas lieu non plus.

J’en ai ras le bol. Cette situation me met en colère , dit-il. Mais il n’a d’autre choix que d’attendre.

Il estime que le premier ministre Scott Moe aurait dû respecter les scénarios de modélisation et les avis de la santé publique, plutôt que de lever les mesures sanitaires le 11 juillet dernier.

Andrew Hanna tient pour responsables de la situation actuelle à la fois le premier ministre et les personnes qui ne se font pas vacciner.

Il appelle le premier ministre à cesser de tergiverser et à nous sortir de cette situation .

Tim Clarke partage ce sentiment. Dans son cas aussi, les soins pour son cancer ont été interrompus. Normalement, il reçoit chaque deux semaines un traitement par photophérèse, une méthode qui filtre le sang et sépare les globules blancs des globules rouges. Mais avec la pandémie, le département qui organise ces traitements au Royal University Hospital ne fonctionne plus qu’une journée par semaine.

Selon lui, l’approche de la province pour gérer la pandémie a toujours été tardive, insuffisante et hostile .

Le caractère insensible de la réponse du gouvernement provincial envers les morts de la COVID-19, qui auraient pu être évitées, est profondément offensant , affirme Tim Clarke.

Le gouvernement nous dit que des restrictions seraient injustes envers les personnes non vaccinées. Eh bien, le manque de soins est injuste envers les personnes vaccinées.

Outre la photophérèse, Tim Clarke doit prendre un médicament oral chaque jour. Il reçoit une injection d’interferon une fois par semaine, et se soumet à de la photothérapie. Il est alors plongé dans un bain médicamenté puis exposé à des rayons UVA à haute intensité qui activent le traitement. Il reçoit aussi de la cryothérapie pour sa peau.

Ses traitements de photophérèse seront au ralenti jusqu’en janvier, dit-il. Il indique que si sa condition se détériore, le système de soins de santé n’a pas la capacité, à l’heure actuelle, pour compenser le manque de traitements. Si j’en manque deux, je ne mourrai pas, mais si j’en manque trois, alors je commence à voir des changements dans ma peau.

Il remarque que le poids de la pandémie a aussi un effet sur le personnel de la santé. Les soins sont expédiés, l'expérience est plus impersonnelle, on sent que tout le monde est stressé.

Tim Clarke dit qu’il comprend la situation dans laquelle le personnel est plongé. Mais il s’inquiète que l’absence de restrictions sanitaires mène à l’arrêt de ses traitements, déjà interrompus.

Cette incertitude est difficile à vivre, explique Tim Clarke. Le niveau d’anxiété est épouvantable. Je suis dans la catégorie la plus à risque. Nous avons besoin de mesures pour obtenir des espaces dans notre système de soins de santé.

Avec des informations de Pratyush Dayal