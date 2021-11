L’adoption du véhicule électrique passe par les infrastructures et le coût

Lorsque Judy Goodwin a voulu faire l'essai d'une voiture électrique, elle ne s'est pas rendue chez un concessionnaire. Elle s'est plutôt adressée à un établissement à but non lucratif du nord de Toronto appelé Plug'n Drive, qui cherche à accélérer l'adoption des véhicules électriques au Canada.

Il est difficile de s'en procurer , dit-elle à propos des véhicules électriques (VE). Ma sœur a essayé d'en acheter un et elle n'a pas pu en trouver un de disponible .

Non seulement Plug'n Drive dispose d'une salle d'exposition où les gens peuvent tester des véhicules à émissions zéro, mais son personnel est également composé d'ambassadeurs formés qui répondront aux questions sur la façon de recharger les véhicules, leur autonomie et leurs coûts.

Que ce soit en raison du prix élevé de l'essence ou d'un sentiment d'urgence lié au changement climatique, de plus en plus de Canadiens envisagent de passer aux VE Véhicules électriques .

Selon un récent sondage de KPMG, près de 70 % des Canadiens qui prévoient acheter un nouveau véhicule au cours des cinq prochaines années opteront probablement pour un véhicule électrique.

Mais en même temps, les voitures électriques ont représenté un peu moins de 4 % de toutes les ventes de véhicules l'année dernière. Pourtant, le Canada a fixé un objectif obligatoire pour que toutes les nouvelles voitures et camionnettes vendues dans le pays soient sans émissions d'ici 2035.

Pour atteindre cet objectif, les défenseurs de l'électricité affirment qu'il faut faire beaucoup plus. Selon une étude commandée par Transports Canada en 2020, près des deux tiers des concessionnaires au Canada n'avaient pas un seul véhicule électrique disponible pour l'achat ou l'essai routier.

Maintenant que la pandémie cause des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, la situation s'est aggravée.

Il est essentiel de stimuler l'offre pour relancer l'adoption de la voiture électrique par les Canadiens, a déclaré Merran Smith, directeur général d'Énergie propre Canada, un programme hébergé par l'Université Simon Fraser.

Ils ne veulent pas acheter une nouvelle technologie à l’aveugle, et ils ne veulent pas mettre leur nom sur une liste et attendre 6 à+ 12 mois pour obtenir une voiture. Quand on a besoin d'une voiture, on en a besoin maintenant.

Une citation de :Merran Smith, directeur général d'Énergie propre Canada