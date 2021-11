Les Autochtones sont-ils assez consultés sur les plans d’expansion de Hamilton?

La ville ontarienne de Hamilton devrait compter 110 300 nouveaux ménages d’ici 2051 et envisage, pour répondre à cette croissance, d'aménager plus de 1300 hectares de terres de la « ceinture blanche » – des terres qui se situent à l'extérieur des limites urbaines actuelles de la ville et qui n’entrent pas dans la zone protégée de la ceinture de verdure.

Mais les communautés autochtones sont-elles consultées au sujet de ces possibles plans d’expansion?

Les enjeux territoriaux et la question des consultations des communautés autochtones ont pris de l’ampleur à travers le pays ces dernières années. Récemment dans la grande région de Hamilton, des membres des Six Nations ont occupé le site d’un important projet immobilier à Caledonia, surnommé 1492 Land Back Lane , forçant finalement son annulation.

Le projet immobilier McKenzie Meadows a été abandonné dans la foulée de l'occupation. Photo : CBC/Dan Taekema

Plus près encore de Hamilton, la ville s’intéresse maintenant à la zone d’Elfrida, à la périphérie sud-est de la ville, dans le cadre de ses futurs plans d’expansion.

Or les Six Nations de la rivière Grand et la Première Nation des Mississaugas de Credit ont toutes deux des droits égaux sur les terres d'Elfrida, selon Rick Monture, professeur agrégé en études anglaises, culturelles et autochtones à l'Université McMaster.

Je pense que Hamilton a le devoir de consulter à la fois les Haudenosaunee et les Mississaugas sur ces questions , dit-il, et non seulement leurs conseils élus, mais aussi leurs chefs héréditaires.

Réponse de la Ville

La Ville de Hamilton a signifié ses intentions et demandé des consultations avec les communautés et organisations autochtones locales au sujet de ses plans de développement, selon Michelle Shantz, porte-parole. Des efforts amorcés au printemps 2018, dit-elle.

Elle ajoute qu’en janvier, la Ville a aussi demandé des réunions de suivi et a rencontré le Hamilton Regional Indian Centre au début de l’année 2021.

Plus récemment, le 28 octobre, le personnel de la ville a envoyé un courriel aux communautés autochtones locales pour obtenir des commentaires sur le cadre d'évaluation du plan de développement, qui doit être présenté le 9 novembre. Mme Shantz dit que les fonctionnaires municipaux rencontreront les Six Nations la rivière Grand et la Première Nation des Mississaugas de Credit au cours des prochaines semaines, au sujet des plans intitulés Ambitious Density et No Urban Boundary Expansion .

Ces plans sont en fait deux options sur lesquelles la ville a planché et également interrogé les résidents au cours des derniers mois : la première option soutient une expansion de 1340 hectares, la seconde non.

Mme Shantz dit aussi que le personnel de la ville a rencontré la confédération Haudenosaunee en 2018.

Plus à faire selon des experts

Shylo Elmayan, directrice des services aux étudiants autochtones à l’Université McMaster et ancienne gestionnaire de projet principale de la stratégie de la Ville de Hamilton pour les Autochtones en milieu urbain, souligne que les autochtones qui vivent en ville doivent aussi être consultés au même titre que ceux qui vivent dans les réserves.

Elle estime aussi que la plus récente phase de consultations, lancée le 28 octobre, n’a laissé qu’une semaine et demie aux gens pour formuler des commentaires.

Je me demande si les collectivités auront l'impression qu'il est trop tard pour s'impliquer , dit Shylo Elmayan, qui est Anishinaabée et membre de la Première nation de Long Lake 58.

C'est une chose pour un gouvernement ou un promoteur de satisfaire à ses exigences de consultation réglementaire; c'en est une autre de comprendre ce que les communautés autochtones considèrent comme une consultation significative.

Shylo Elmayan et Rick Monture se souviennent tous deux des consultations lors de l'aménagement de l’autoroute Red Hill Valley au début des années 2000, qui selon eux ont créé un précédent.

L'autoroute Red Hill Valley, à Hamilton Photo : Radio-Canada / Samantha Craggs/CBC

Paul Williams, avocat des Six Nations, était l'un des premiers à négocier avec la ville sur ce projet. Au moment où les consultations ont commencé entre les Six Nations et Hamilton, des gens avaient déjà commencé à occuper la vallée pour protester, dit-il, mais il croit que cela a justement permis d’établir une relation et finalement d’améliorer le projet d’autoroute.

Rick Monture avance cependant que les Mississaugas n'ont pas été consultés dans ce processus.

De façon générale, M. Monture demeure sceptique quant aux intentions de la Ville. Il cite aussi en exemple les récents appels à retirer la statue de John A. Macdonald du parc Gore, au centre-ville de Hamilton. Le conseil municipal a voté en faveur du maintien de la statue début juillet. Le monument a été renversé par des manifestants en août.

Cela indique, en quelque sorte, où se situe Hamilton en ce qui concerne l'histoire autochtone, ce qui est malheureux. Je suis déçu par Hamilton , dit-il.

Avec les informations de Bobby Hristova, CBC