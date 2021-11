Pénurie de sapins chez des producteurs de l’Abitibi-Témiscamingue

La demande est tellement importante que la ferme Arbres de Noël Claude Grenier d'Abitibi-Ouest n'arrive plus à satisfaire les acheteurs.

Le propriétaire reçoit des appels depuis plusieurs mois, des revendeurs de la région et de l'extérieur comme du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Alors que d'habitude, il vend 2000 arbres en moyenne, cette saison il aurait pu doubler ce chiffre avec la hausse de la demande.

Une situation exceptionnelle mentionne Claude Grenier qui a aussi moins d'arbres à vendre.

Cette année, je vais en avoir un petit peu moins à cause de la température moins bonne et j'ai aussi ralenti de planter parce que je n'ai pas vraiment de relève, et à cause de mon âge. Une citation de :Claude Grenier

Il affirme que depuis quelques années, le prix du sapin ne cesse d'augmenter, mais ça ne freine pas la demande.

J'ai pas mal tout vendu et même peut-être j'en ai trop de vendus. Il y a des qualités que normalement je garderais pour la prochaine année ou dans deux ans, mais j'ai surement un peu trop vidé ma plantation et je vais avoir encore moins l'année prochaine , dit-il.

Cette année, ce sont plus les clients, les gros acheteurs que j'ai refusés. Il y a des acheteurs qui voulaient 500, 600 à 700 arbres. J'ai dit que je ne suis pas capable de fournir ça là. Donc je continue à fournir mes petits clients notamment dans les environs de La Sarre , insiste le fermier.

Des familles ont l'habitude d'aller chercher un sapin naturel chaque année chez Arbres de Noël Claude Grenier, à Saint-Vital-de-Clermont. Photo : Gracieuseté

Aux Sapins de Cléricy, les propriétaires n'arrivent pas non plus à suffire à la demande qui est en hausse cette année.

On sait que la demande est grande cette année et nous dans les dernières années, on n'a pas suffi à la demande. Une citation de :François St-Amant

François St-Amant consacre toute la production de sa plantation artisanale aux familles qui se déplacent à la ferme.

L'année passée, ça a pris quelques heures pour vendre les commandes et cette année on est pas mal convaincu que ça va être la même chose [...] C'est un beau défi, un beau problème, on aimerait ça être capable de fournir suffisamment pour que tous les gens puissent venir, c'est vraiment le fun, ce sont des journées de plaisir lorsque les gens viennent nous voir. Malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde , dit-il.

Il y a quelques jours, l’Association canadienne des producteurs d’arbres de Noël faisait état d'une ruée vers les sapins alors que l'offre est limitée.