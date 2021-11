Plus de 600 nouveaux cas de COVID-19 en Ontario dimanche

Parmi les nouvelles infections recensées, 388 (61 %) concernent des individus qui ne sont pas entièrement vaccinés ou dont le statut vaccinal n’est pas connu, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

Par ailleurs, 126 personnes se trouvent aux soins intensifs en raison de la COVID, soit 4 patients de moins que la veille. On compte également 367 nouvelles guérisons, et le nombre de cas actif est passé à 3800.

Plus de 88,4 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu deux doses de vaccins contre la COVID-19, et 84,9 % de la population admissible est doublement vaccinée. Au total, l’Ontario a administré 22 606 903 doses de vaccins depuis le début de la campagne d’immunisation.

Un plus grand nombre d’Ontariens peuvent également recevoir une troisième injection s’ils le désirent. Depuis cette semaine, les personnes âgées de 70 ans et plus, les adultes autochtones, les travailleurs de la santé et les gens qui ont reçu une série complète d’un vaccin à vecteur viral (AstraZeneca, Janssen) sont admissibles.

Les personnes immunodéprimées et résidents de foyers de soins de longue durée et maisons de retraite notamment avaient déjà commencé à recevoir des troisièmes doses.