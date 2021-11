Le CREAT en action pour faire face aux changements climatiques

Il le fera en collaboration avec le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) qui bénéficie d'une aide financière de 3,9 millions d'Ottawa.

Grâce à cette enveloppe, il va pouvoir agir sur le terrain avec les décideurs, les gestionnaires, les professionnels et les élus municipaux.

Il compte proposer des moyens pour aider à lutter ou à s'adapter aux changements climatiques .

On va travailler avec les décideurs, les gestionnaires, les professionnels et les élus pour proposer des outils, de la formation, de l'accompagnement dans la lutter ou l'adaptation aux changements climatiques. Une citation de :Aurore Lucas

La chargée de projets au CREAT Aurore Lucas parle d'une trentaine d'actions ou d'activités qui seront menées en région durant les trois années à venir.

Ce projet, ça va être l'occasion d'organiser plusieurs activités d'information, des offres d'accompagnement pour le monde municipal et participer parfois à la mise en œuvre des premiers jalons par exemple pour la mobilité durable intégrée ou l'adaptation aux changements climatiques quand on parle d'efficacité énergétique pour les industries, commerces et institutions , explique Aurore Lucas.

Le CREAT prévoit organiser un forum régional sur l’action climatique qui aura lieu à la fin du projet pour rassembler les idées et faire rayonner les initiatives.