Les sentiers de la réserve faunique La Vérendrye fermés cet hiver

Il s'agit du sentier T 63 jusqu'à Belleterre et du R 386 vers Val-d'Or.

Le président du Club motoneige Val-d'Or, Denis Lefebvre, affirme que la pratique de la motoneige est dangereuse dans ces sentiers où se côtoient les motoneigistes et les camions des entreprises forestières.

Les compagnies forestières obtiennent plus de contrats de coupe, donc plus de camionnage. Alors ça devient dangereux de circuler en motoneige face à face avec les camions et aussi pour les surfaceurs, donc on ne pourra pas circuler dans la réserve La Vérendrye pour un deuxième hiver d'affilé , explique le responsable.

Denis Lefebvre croit qu'il n'y aura pas de répercussions sur l'achalandage en sentier dans la région puisque les motoneigistes ont d'autres choix pour sillonner la région.

Ils pourront transporter leur motoneige par route jusque dans la région ou effectuer un détour par l'Outaouais pour rejoindre le Témiscamingue ou plus au Nord en utilisant le sentier qui traverse lac Faillon pour rejoindre Senneterre.

Mais c'est un coup dur la pourvoirie Pavillon La Vérendrye.

Le propriétaire affirme que la province perd de l'argent des touristes ontariens en majorité qui ne viendront pas visiter la région cet hiver.

Tristano Ricci aurait aimé que la province ou Tourisme Québec s'impliquent dans le dossier.

Pas de passeport vaccinal sur les sentiers

Denis Lefebvre rappelle par ailleurs que le passeport vaccinal n'est pas exigé pour pratiquer la motoneige.

Il n’y a pas question de passeport vaccinal pour se promener dans un sentier, assure-t-il. Par contre, les motoneigistes qui vont vouloir aller dans un restaurant vont devoir avoir un passeport vaccinal et ils vont pouvoir réserver dans un hôtel sans problème non plus. Mais pour tout le reste, il n'y a pas de problème à circuler, on est dans la nature et le plein air, donc il n'y a pas de difficulté là.