Des dons pour des réfugiés afghans nouvellement arrivés affluent à Terre-Neuve

C’est le 26 octobre que ces 116 nouveaux arrivants sont arrivés à l’aéroport international de Saint-Jean-de-Terre-Neuve.

L’Association pour les nouveaux Canadiens est assaillie de multiples dons depuis une semaine. À tel point qu’elle a dû demander aux futurs donateurs de vêtements de s’abstenir.

Tous les jours, avant même que les portes soient ouvertes au public, il y avait des filées de voiture dans le stationnement , clame la coordinatrice de l’engagement communautaire de l’Association pour les nouveaux Canadiens, Alice Keough.

Je n’ai pas souvenir d’avoir vu quelque chose de cette ampleur avant […] C’était vraiment impressionnant , ajoute-t-elle.

Les dons aident les nouveaux arrivants à s’acclimater à leur nouvelle vie en sol canadien. Couvertures, serviettes, jouets et matériels scolaires, tout y passe.

Alice Keough souligne que la générosité sans borne de la communauté est une vraie chance pour l’Association.

Un nouveau chapitre

L’association musulmane de Terre-Neuve-et-Labrador travaille actuellement à un plan de match pour accueillir les nouveaux arrivants dans leurs communautés respectives.

Le président de l’association, Syed Pirzada, indique que le parcours des réfugiés afghans a été très éprouvant. Ils ont été forcés de quitter leur pays lorsque les talibans ont pris possession du gouvernement l’été dernier.

Syed Pirzada ajoute qu’il s’agit d’un véritable traumatisme.

Des réfugiés afghans ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport international de Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : (Ritche Perez/Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

L’association musulmane de Terre-Neuve-et-Labrador offrira conseils et aide pratique tous les jours aux nouveaux arrivants pour les aider à s’acclimater à leur nouveau pays.

Par exemple, leur montrer comment avoir accès aux soins de santé, ainsi que les aider avec les questions de langues et de culture.

Le plus important, c’est d’apprendre l’anglais le plus vite possible , déclare Syed Pirzada.

Cuisiner pour faire sa vie

De nombreux immigrants nouvellement arrivés veulent trouver un travail significatif.

C'est justement l'objectif de Cook to Connect, un nouveau programme de l'Association des nouveaux Canadiens qui rassemble des gens et des mets de pays différents, afin que tous acquièrent des habiletés et de l'expérience de travail dans le secteur de l'alimentaire.

Selon Amr Alagouza, gérant des projets d'entreprise sociale pour l'association, le programme s'adresse aux immigrants qui se passionnent pour la cuisine et qui aspirent à travailler dans cette industrie.

Après avoir maîtrisé la terminologie de base et gagné des connaissances, par exemple la manipulation du couteau, les participants travaillent comme traiteur pour l'association avant leur transition vers une carrière.

Le programme actuel compte sept étudiants provenant notamment de Syrie, du Maroc et d'Égypte. Ils ont cuisiné des mets tels que du riz jollof à la nigériane et de la soupe molokhia.

Un cadeau inestimable

L'Association des nouveaux Canadiens a reçu un don de 30 000 $ de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (International Brotherhood of Electrical Workers Local 1620).

Pour la directrice générale de l'association, Megan Morris, il s'agit d'un don considérable. Cet argent permettra de couvrir certains frais liés à l'immigration des nouveaux arrivants et notamment le parrainage de leurs proches restés à l'étranger.

Un réfugié agite un drapeau du Canada à l'extérieur de l'aéroport international de Saint-Jean de Terre-Neuve, le 26 octobre 2021. Photo : (Ritche Perez/Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

Il faut parfois compter plusieurs années avant de recueillir la somme nécessaire pour parrainer un proche , note Megan Morris. Avec cet argent, le processus ira plus vite et pourra être mis en place presque immédiatement.

Selon le gérant et administrateur du syndicat, Don Murphy, l'appui aux réfugiés afghans constitue une priorité pour son organisation.

[Ces gens] viennent d'atterrir en territoire inconnu, dans un nouveau pays, sur un nouveau continent. J'ai peine à imaginer comment ils peuvent se sentir , admet-il. C'est bien d'avoir les moyens de les aider.