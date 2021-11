La fin des audiences publiques entourant l’expansion de la mine Mary River

Les réunions publiques sur ce dossier ont pris fin samedi.

La CNERCommission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions rendra une recommandation auprès du ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, qui aura le dernier mot concernant l’avenir du projet minier situé à 176 km de Pond Inlet, sur l'île de Baffin.

Si le projet est approuvé, la mine pourrait doubler sa production annuelle de minerai de fer, la faisant passer de 6 à 12 millions de tonnes. Il reste controversé au sein de la population locale.

La deuxième phase du projet d'expansion prévoit la construction d'un chemin de fer d'environ 110 km reliant le site de la mine Mary River au port de Milne Inlet. Photo : Radio-Canada

Nous ne voulons pas sacrifier notre culture et nos traditions pour des emplois et des avantages sociaux , a déclaré Enookie Inuarak qui fait partie d’un organisme regroupant les chasseurs et les trappeurs de Pond Inlet, la communauté qui serait la plus touchée par la mine.

On avait l’impression que la mine voulait nous acheter , a-t-elle déclaré.

L’entreprise Baffinland à la tête du projet souhaite aussi construire un chemin de fer reliant le site de la mine Mary River au port de Milne Inlet pour accroître le transport maritime.

Lors des audiences publiques, Baffinland a souligné que la mine permettrait de créer des centaines d’emplois, une garderie, un garage communautaire et un centre de formation à Pond Inlet.

Elle a indiqué que la mine réduirait ses activités si le projet n'obtenait pas un feu vert.

Les vice-présidentes de Baffinland, Megan Lord-Hoyle et Udlu Hanson ont indiqué que les rétroactions obtenues lors des audiences étaient productives . La compagnie, disent-elles, a mieux pris en compte les inquiétudes des résidents depuis le début des audiences en 2019.

D'après les informations de Jane George