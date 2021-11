Un certificat pour attirer des professeurs venant de l’extérieur de la Saskatchewan

Le programme sera destiné à ceux qui souhaitent s’établir dans la province.

Le directeur du Baccalauréat en éducation française de la Faculté d'éducation de l’Université de Regina, Jean Dufresne, en a fait l’annonce samedi lors de la troisième journée du Rendez-Vous fransaskois consacrée à l’éducation postsecondaire.

Il ajoute que ce programme va aider les étudiants à se mettre à niveau pour obtenir leur certification provinciale. En même temps, ils comprendront la réalité de la francophonie en situation minoritaire.

En raison de la pandémie, les étudiants auront droit à une flexibilité qui s’adapte à leur réalité.

Les premiers candidats et candidates pourront avoir une combinaison de cours en personnes et de cours en ligne. Pour ce qui est du marché international, honnêtement, ça nous intéresse beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé à ce programme-là, mais il y a toute la question de la venue au Canada et les droits d'études , avoue Jean Dufresne.

Une promesse d’emploi avant la fin des études

Le problème de rétention des futurs enseignants bilingues est un problème en situation minoritaire et la Saskatchewan n’y échappe pas.

Selon Jean Dufresne, la province fait face à une importante pénurie d’enseignants bilingues et la demande est très forte dans l’Ouest canadien.

Pour tenter de corriger la situation, les divisions scolaires de la province, dont le Conseil des écoles fransaskoises, doivent offrir une promesse d'emploi avant que l'étudiant termine ses études.

Ces gens-là sont recrutés au moment de leur quatrième année. Si on attend le mois de mai ou juin pour savoir si on peut engager ou pas du personnel, il est possible que d'autres provinces ou d'autres divisions scolaires à travers le Canada viennent les chercher , précise M. Dufresne

Correspondre aux enjeux de la communauté

La Cité universitaire francophone de Regina affirme qu’elle offrira des programmes qui répondent aux enjeux de la communauté francophone en Saskatchewan.

Parmi l’offre de programmes, le directeur de la Cité, Emmanuel Aito est emballé par cette mineure en études africaines qui servira de tremplin pour un futur baccalauréat en études africaines.

Ce programme intéresse les francophones et les francophiles d’origines africaines en Saskatchewan sans négliger l'intérêt potentiel de bon nombre d’Africanophiles à l’Université et à l’extérieur , affirme Emmanuel Aito.

La direction de la Cité entend mener des sondages pour mettre sur pied des programmes qui répondent aux enjeux de la communauté francophone en Saskatchewan.

Dans un avenir rapproché, l'établissement espère qu’un certificat bilingue en leadership et gestion communautaire et un baccalauréat bilingue en travail social verront le jour.