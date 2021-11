Le retour du tournoi Bantam à Sherbrooke offre un coup de pouce à l’économie

Le joueur de Québec, Hugo Paradis-Lacroix, ne cache pas sa joie de retrouver le rythme des compétitions.

Je pense que jouer ici en tournoi, retourner à l'hôtel avec notre gang. Ça fait du bien à tout le monde , affirme-t-il.

En tout, 42 équipes s'affrontent à Sherbrooke et ce tourisme sportif donne une bouffée d'air frais au milieu des affaires.

On va probablement parler de 800 à 850 nuitées pendant la semaine sans compter tous les repas dans les restaurants, les dépenses dans les magasins de sport, dans les stations d'essence. Ce sont de bonnes retombées pour Sherbrooke , assure Mario Roy, le président du tournoi Bantam de Sherbrooke.

Ce tournoi qui débute samedi est le premier d'une série de sept à Sherbrooke cette année. Les revenus ainsi générés permettent de réduire les frais d'inscription des jeunes joueurs.

Le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion, rappelle que la saison 2020-2021 n'a pas permis de garnir des coffres de l'organisation, puisqu'aucun tournoi n'a eu lieu. Pour la saison 2021-2022, on prévoit aussi amasser approximativement 100 000 $ , souligne-t-il.

Des arbitres en renfort

Grâce à la présence d'arbitres de l'extérieur de Sherbrooke, le tournoi est arrivé à contourner la pénurie d'arbitres qui sévit dans la ligue.

J'ai une belle collaboration des gars ce qui m'a permis quand même de faire un tournoi avec trois arbitres sur la patinoire sans trop les surcharger. Un gros pourcentage provient de l'extérieur de Sherbrooke parce que la pénurie est là , explique Ronald Groleau, le responsable des arbitres à Hockey Sherbrooke.

La ligue peut aussi compter sur des arbitres qui ont finalement décidé de faire fi des pénalités fiscales. C'est le cas de Kevin Desrochers d'Asbestos. Je voulais lâcher et après réflexion, j'en fais un petit peu. Ça me manquait, je ne voulais pas arrêter complètement, j'aime encore ça. Le T4 fait mal, mais on n'aura pas le choix de faire avec , explique-t-il.

Autre défi dans l'organisation de ce tournoi, c'est la mise en application des consignes sanitaires. Davantage de bénévoles ont été recrutés pour valider le passeport vaccinal des spectateurs et s'assurer que le masque est porté dans les estrades. Un mal nécessaire qui ne nuit finalement pas au bon déroulement du tournoi, souligne Stéphane Dion.

D'après le reportage de Jean Arel