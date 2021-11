Propos racistes à un match de hockey d’écoles secondaires au Manitoba

Lors de l'affrontement à Swan River le 31 octobre dernier entre l'équipe d'école secondaire Minnedosa Chancellors et l'équipe de l'école secondaire Swan Valley Regional Secondary School, Keygan Gaywish indique qu'il a reçu des commentaires racistes de la part de jeunes spectateurs dans les gradins.

Un coéquipier de Keygan Gaywish ajoute qu'il a entendu des insultes alors que l'équipe quittait la glace.

Keygan Gaywish dit que ces propos l'ont ébranlé.

J'ai eu envie d'arrêter de jouer au hockey. Je me suis senti très mal et je suis devenu très émotif.

Le jeune hockeyeur de la Première Nation de Rolling River pratique le sport depuis 11 ans.

Il a décidé de parler de l'incident afin de démontrer que le racisme existe, mais aussi parce qu'il espère que d'autres personnes n'auront pas à vivre une telle expérience.

Le père de Keygan Gaywish, Roger Brightnose, était atterré lorsque son fils lui a raconté le fil des évènements.

L'incident a eu des conséquences négatives. On s'est réuni en famille et on a discuté de tout ça.

Kenneth Gaywish dit qu'il a reçu l'appui de ses coéquipiers ainsi que du directeur de son école.

Les dirigeants de l'école Swan Valley Regional Secondary School indiquent que les familles des jeunes qui auraient fait les commentaires ont été contactées.

L'école affirme qu'elle prendra des mesures pour éviter qu'un tel incident se reproduise, notamment en installant un parent derrière le banc de l'équipe adverse.

Avec les informations d'Alana Cole