Le Rouge et Or accède à la finale de la Coupe Dunsmore pour une 18e fois d’affilée

Le Rouge et Or n’a pas offert la plus convaincante des performances, mais c’était bien assez pour l’emporter 30-10 samedi en demi-finale québécoise et assurer sa place en finale de la Coupe Dunsmore où il a rendez-vous avec les Carabins de l’Université de Montréal.

Les joueurs du Rouge et Or ont offert une prestation en deux temps devant 7161 spectateurs au Stade Telus-UL.

Malgré quelques séquences réussies, la zone des buts des Stingers semblait inatteignable pour l’attaque lavalloise qui a mis du temps à trouver son rythme en première demie.

Notre plan de match, c’était de courir le ballon en force et on a perdu deux joueurs de ligne offensive dans la demie. Ç'a pris un peu de temps à s’ajuster , analysait l’entraîneur Glen Constantin suite aux blessures subies par Nicolas Guay et Nathaniel Dumoulin Duguay.

Une claque au visage

Encore pire, Arnaud Desjardins a vu une de ses passes interceptée par le secondeur Zach Philion des Stingers et retournée sur 33 verges pour le premier touché du match. C’était 10-6 Concordia avec 90 secondes à jouer à la demie.

Si ce jeu a semé l’émoi chez les partisans du Rouge et Or, il a semblé fouetter les joueurs de l’équipe.

Sur la séquence suivante, Mathieu Robitaille a retourné le botté d’après-touché sur 48 verges. L’attaque a traversé l’autre moitié de terrain et Kevin Mital a complété cette poussée en captant la passe de trois verges d’Arnaud Desjardins dans la zone des buts. Laval menait 13-10 à la mi-temps.

Ç'a été une claque au visage , a commenté Kevin Mital, en parlant de l’interception des Stingers. Il fallait se réveiller et exécuter. C’est ce qu’on a fait le reste du match.

À son retour sur le terrain, le Rouge et Or a repris là où il avait laissé.

Calme et efficace, Arnaud Desjardins a d’abord repéré Vincent Forbes-Mombleau, pourtant bien surveillé dans la zone des buts, pour accentuer l’avance du Rouge et Or, c’était 20-10.

Et puis, Kevin Mital, encore lui, a capté une courte passe de Desjardins et s’est défait de son couvreur avant d’en battre trois autres de vitesse pour son deuxième touché du match, un magnifique jeu de 68 verges. Pour Mital, il s'agissait d'un 11e touché cette saison, un 9e par la passe.

À ce moment, le Rouge et Or était en plein contrôle. Arnaud Desjardins a conclu la journée avec 277 verges et 3 passes de touché en plus de 53 verges au sol.

Le touché de Forbes-Mombleau et celui de Mital en deuxième demie ont mis un point d’exclamation sur ce qu’on peut faire quand on est concentré. Je suis très heureux de la réponse des gars , a souligné Glen Constantin.

De son côté, la défensive du Rouge et Or n’a concédé que 265 verges à l’adversaire, toutes par la voie des airs, à l’exception de 9 minces verges au sol. Olivier Roy des Stingers a été victime de quatre sac du quart.

Rendez-vous avec les Carabins... encore

Pour la huitième fois d’affilée, le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal batailleront pour la Coupe Dunsmore et une place en demi-finale canadienne.

Les Carabins ont facilement défait le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 31-3.

Le Rouge et Or a donc devant lui l’occasion rêvée de venger ses deux défaites subies cette saison contre les Bleus, des revers de 18-17 à Québec et 35-14 à Montréal.

On est all in à Montréal la semaine prochaine. On va se remettre au boulot demain. C’est certain qu’on a hâte de les revoir , a lancé le secondeur Charles-Alexandre Jacques, dont le regard en disait long.

Le match sera disputé dimanche 14 novembre au CEPSUM.