Un jeune Acadien rencontre son idole Connor McDavid

Le hockeyeur a même passé quelques moments avec lui après l'entraînement des Oilers à Edmonton.

Un collectionneur dédié

Recchi Robichaud, 15 ans, a attiré le regard de Connor McDavid grâce à son impressionnante collection de 500 cartes de hockey de son idole.

L'adolescent a commencé sa collection il y a huit ans, mais la pause pandémique lui a permis de s'y consacrer encore plus sérieusement, hors de ses heures d'école et de son travail à temps partiel. La taille de sa collection a ainsi doublé dans la dernière année.

Recchi Robichaud avec son impressionnante collection dédiée à Connor McDavid. Photo : Radio-Canada / Contribution : Paula Robichaud

Connor McDavid a communiqué avec Recchi Robichaud via un appel vidéo en septembre dernier. Il l'a invité à venir à Edmonton, ainsi que ses parents.

Une journée riche en émotions

L'adolescent et ses parents ont d'abord assisté à la séance d'entraînement des Oilers jeudi à l'aréna Rogers Place à Edmonton. Les gradins de l'amphithéâtre étaient presque déserts.

Voir McDavid là - Oh mon Dieu! Une citation de :Recchi Robichaud

Tout le monde sait qu'il est rapide sur ses patins, mais de le voir en personne, on réalise à quel point. Et à l'entraînement, on peut remarquer l'habileté et le talent [des joueurs]. C'est vraiment chouette , a commenté l'adolescent.

Un tête-à-tête avec l'idole

Par la suite, Connor McDavid est allé rejoindre la famille Robichaud à l'hôtel, où il a dédicacé le chandail d'équipe de Recchi Robichaud et autographié de bonne grâce des cartes de hockey et des rondelles apportées par le garçon. Il lui a aussi remis un des bâtons dont il s'était servi durant l'entraînement.

La rencontre privée d'une durée de 15 minutes s'est déroulée en présence de l'équipe des relations publiques des Oilers et du personnel de sécurité.

Selon Recchi Robichaud, la conversation avec son idole s'est déroulée tout naturellement, mieux qu'en septembre, alors qu'il était un peu intimidé. C'est vraiment un gars merveilleux, très gentil, très relaxe , a commenté Recchi Robichaud.

C'était extraordinaire. Je n'oublierai jamais ça. Une citation de :Recchi Robichaud

Le garçon gardera en mémoire un commentaire que Connor McDavid lui a fait : Si tu travailles assez fort pour obtenir quelque chose, tout devient possible , une phrase dont il compte s'inspirer dans sa vie.