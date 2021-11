Le Rouge et Noir s’écroule au 4e quart à son dernier match à domicile

Les hommes de Paul LaPolice ont mieux paru que leurs adversaires dans chacun des quarts de ce match, sauf celui qui compte réellement, c'est-à-dire le tout dernier. Dans la dernière quinzaine de minutes, les visiteurs ont inscrit un touché, une conversion de deux points et un botté de précision sans réplique pour filer avec la victoire.

Le quart-arrière Devlin Hodges a obtenu son premier départ dans la Ligue canadienne de football ( LCFLigue canadienne de football ) dans la défaite des siens, complétant huit de ses 22 tentatives de passe pour un total de 90 verges.

Ce n'est pas plaisant de perdre, mais c'était une belle expérience dans l'ensemble. Il y a définitivement des choses à améliorer , a reconnu l'Américain de 25 ans après la rencontre.

L'unité défensive a tout de même réussi à intercepter trois passes du quart-arrière torontois McLeod Bethel-Thompson lors de ce match. Avec seulement deux bottés de précisions convertis en cinq tentatives, le botteur Lewis Ward n'a visiblement pas aidé la cause des siens.

Malgré le résultat décevant, les partisans du Rouge et Noir rassemblés à la Place TD ont quand même eu droit à un bon spectacle. DeVonte Dedmon a particulièrement volé la vedette au 3e quart en inscrivant un touché sur un retour de botté de 100 verges.

C'est un joueur incroyable qui rend tout le monde meilleur. C'est ce dont tu as besoin d'un bon joueur d'unités spéciales, il est génial , s'est réjoui l'entraîneur-chef Paul LaPolice en conférence d'après-match.

Le talentueux numéro 17 est ainsi devenu le joueur le plus rapide de l'histoire de la LCFLigue canadienne de football à inscrire cinq touchés. Il ne lui a fallu que 15 joutes pour effacer le précédent record établi en 18 matchs.

Toute la semaine, on a travaillé à profiter des espaces en fonçant avec le plus d'intensité possible. Mes coéquipiers m'ont ouvert des trous et j'en ai profité, alors j'étais excité.

Une citation de :DeVonte Dedmon, joueur des unités spéciales, Rouge et Noir d'Ottawa