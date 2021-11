COP26 : Marche pour le climat à Ottawa et Gatineau

Plus d’une centaine d’étudiants du cégep de l’Outaouais, accompagnés de militants de la région d’Ottawa et de Gatineau, ont marché dans les rues samedi afin d’exiger que le Canada respecte ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES) afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

La marche a été organisée dans le cadre des journées mondiales d’action pour la justice climatique, en marge de la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow en Écosse.

Les différents groupes présents en Outaouais et à Ottawa estiment que le Canada n’en fait pas assez pour diminuer ses émissions de GESgaz à effet de serre et que les engagements pris aux précédentes conférences pour le climat n’ont pas porté fruit.

Des jeunes de la région d'Ottawa et Gatineau manifestent pour l'environnement. Photo : Radio-Canada

Les injustices climatiques et les crises se multiplient et s’accélèrent. Notre gouvernement doit jouer son rôle et respecter ses engagements , a indiqué Jeanne Ferland, étudiante au Cégep de l’Outaouais.

Il y avait plus de 200 manifestants samedi à la marche pour le climat à Gatineau et Ottawa. Photo : Radio-Canada

Partout dans le monde, les jeunes et les gens se mobilisent pour l’environnement. On voulait faire notre part. C’est notre responsabilité de demander que notre gouvernement prenne enfin au sérieux l’urgence climatique. On veut moins de discours et plus d’action! a soutenu pour sa part Katia Girouard, aussi étudiante au Cégep de l’Outaouais.

Des engagements non respectés

Les manifestants déplorent le fait que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir rempli ses engagements en matière de diminution des GESgaz à effet de serre .

On sait que les grandes entreprises et les lobbies du pétrole sont puissants et sont mobilisés. Je pense que la société civile doit aussi se mobiliser pour que nos élus comprennent dans quel sens le vent souffle. Et le vent souffle dans le sens de la justice climatique! ajoute cet autre étudiant du Cégep de l’Outaouais, Simon Gélinas.

Des résidents de l'Outaouais et d'Ottawa marchent pour le climat, en marge de la COP26. Photo : Radio-Canada

En Outaouais, on a des exemples concrets du réchauffement climatique, comme les inondations. Une citation de :Simon Gélinas, étudiant du Cégep de l’Outaouais

Plus de 200 événements similaires ont été organisés dans le monde selon la coalition d’organisations à l’origine de la mobilisation.

Avec les informations de Nafi Alibert