Dernière journée d’une élection qui s’annonce serrée

Des airs de Super Bowl

La course s’annonce serrée et son issue, encore incertaine à 24 heures du scrutin.

Les sondages réalisés au fil de la campagne montrent quatre candidats dont les appuis varient de quelques points de pourcentage avec, parmi eux, un nouveau venu appelé Bruno Marchand qui grandit sans cesse dans les intentions de vote.

Pour ce dernier, dimanche a d’ores et déjà un air de conquête du Super Bowl.

Bruno Marchand (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Sortez les rondelles d’oignon, sortez les ailes de poulet, rassemblez les troupes, appelez un ami , s’enthousiasme le chef de Québec forte et fière. Une élection, c’est une fête!

Ce dernier jour de campagne, c’est au pas de course que Bruno Marchand l’a mené, en visitant chacun des 21 districts en jeu pour rappeler que son parti veut représenter les gens dans toute la ville.

On freine le tramway!

Au parc Saint-Denys, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a réuni son équipe, sa famille et ses partisans pour dresser le bilan de sa campagne, martelant son opposition au tramway et sa promesse de faire le grand ménage dans les finances publiques.

On est très confiants , a lancé l’aspirant maire au micro. C’est demain soir qu’on freine le tramway!

Jean-François Gosselin (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Au cours de la dernière semaine de campagne, les journalistes ont talonné Québec 21 pour obtenir les données qui soutiennent son projet VALSE, un métro léger que le parti promet de construire au même coût et selon le même échéancier que le tramway.

Pour Jean-François Gosselin, cette dernière semaine était extraordinaire .

On ne pouvait pas demander mieux , dit-il, rappelant les appuis du milieu des affaires reçus au cours des derniers jours.

Peut-être pas le 8 minutes de 2017

Rencontrée devant une épicerie de Beauport, Marie-Josée Savard s’attend à une soirée électorale un peu plus longue que dans les années passées.

C’est sûr que ce ne sera peut-être pas le 8 minutes de Monsieur le maire à la dernière élection , dit-elle en riant, en référence au temps qu’il avait fallu, après la fermeture des bureaux de vote, pour déclarer Régis Labeaume gagnant en 2017.

Marie-Josée Savard (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Cependant, l’équipe de Marie-Josée Savard affiche elle aussi sa confiance, malgré une avance qui a eu tendance à se réduire au fil de la campagne.

Nous, on le dit comme on le sent : c’est très positif , dit la dauphine du maire sortant. On est très confiants.

Il faut continuer de se mobiliser

Pour sa dernière journée de campagne, Jackie Smith a poursuivi dans les rues du Vieux-Québec la cause qu’elle et son parti portent jusqu’aux urnes : la défense de l’environnement.

La cheffe de Transition Québec prenait part à la marche pour la justice climatique à laquelle plusieurs centaines de personnes ont pris part.

Jackie Smith (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Peu importe ce qui se passe demain, ce n’est pas un vote qui va déterminer s’il y a des changements climatiques ou non , souligne la nouvelle venue dans le paysage politique de la capitale. Il faut continuer de se mobiliser et on ne va pas baisser les bras.

Même si le siège de mairesse semble hors d’atteinte pour Jackie Smith, celle-ci dit mission accomplie.

Les derniers jours, on a reçu des dons importants de partout de gens qu'on ne connaissait pas. On est vraiment impressionnés par ça. On pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises , conclut la cheffe du parti écologiste.

Remercier ceux qui ont voté pour nous

C’est sur la rue Cartier, samedi après-midi, que Jean Rousseau a rencontré les électeurs du district de Cap-aux-Diamants qui l’ont porté au conseil municipal, en 2017.

Le but, c’est évidemment de se faire connaître davantage, mais aussi de remercier ceux qui ont voté pour nous , indique le chef de Démocratie Québec.

Jean Rousseau (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Pour lui, le vrai sondage aura lieu dimanche, dans les urnes.

Ça va être une bonne journée, ça va être occupé , prévoit-il. Moi, je vais me promener d’un quartier général à l’autre pour encourager les gens à aller voter.

Les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier, Camille Carpentier et Kassandra Nadeau-Lamarche