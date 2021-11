Bras de fer entre des citoyens de Cap-au-Renard et Hydro-Québec

Non à la pollution du son , peut-on lire sur l'une des pancartes d'un manifestant. L'équipement dérange les yeux, mais aussi les oreilles des résidents de Cap-au-Renard, à la Martre.

Avant son retrait en juin dernier, le régulateur d'énergie trônait depuis une cinquantaine d'années. En fin de vie, il devait être remplacé par un neuf qui serait réinstallé sur le même site, avant l'hiver.

Les résidents de Cap-au-Renard manifestaient pour réclamer le déplacement du nouveau régulateur. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Profitant de l'opportunité, deux citoyennes du village, Laurence Boisvert et Camille Arsenault Hétu, ont entrepris les démarches avec Hydro-Québec pour solliciter l'évaluation d'un autre site pour installer le régulateur.

La société d'État confirme avoir déterminé la faisabilité du déplacement sur un terrain de Sainte-Anne-des-Monts. Cependant la réponse d' HQHydro-Québec a déçu les demandeuses.

On n'est pas écouté ! On a fait une pétition, avec plus de 150 signatures, qui soutiennent la réinstallation du régulateur. Ils nous ont dit qu'il y avait des emplacements possibles, mais que ce serait à nos frais pour le déplacement... Des frais de 40 000 $ , s'insurge Laurence Boisvert.

Les manifestants assurent qu'une pétition soutenue par 150 signataires dénonce la pollution sonore et visuelle de l'équipement d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Des frais de déplacement à payer

Remplacer l'équipement et le mettre au même endroit, c'est la façon la plus efficace et la moins dispendieuse pour nous. On sait qu'il est correct à cet endroit et on a déjà les autorisations , défend le porte-parole d'Hydro-Québec, Stéphane Dumaresq.

Pour déplacer un équipement déjà existant, le demandeur doit assurer les frais engendrés par Hydro-Québec. Le seul recours qu'il reste aux habitants est de contester à la Régie de l'Énergie, qui encadre les conditions de services d'Hydro Québec.

Un litige à régler avant l'hiver

Un peu plus gros qu'un poteau électrique, le régulateur gère la tension qui alimente le village voisin de Marsoui. Sans l'installation de cet équipement avant l'hiver, La Martre et Marsoui risquent de manquer d'électricité.

Hydro-Québec confirme que les travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, des discussions devraient s'amorcer entre les dirigeants de la compagnie et les citoyens.

Avec les informations de Bruno Lelièvre