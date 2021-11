La station de ski Hidden Valley rouvrira au grand plaisir des amateurs de poudreuse

Les skieurs et les planchistes ont été ravis d’apprendre cette semaine que le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta exploitera la station de ski Hidden Valley cette saison.

Une incertitude régnait, car la province avait lancé une demande de proposition pour qu’une entreprise fasse fonctionner la station de sports d’hiver située dans le parc provincial Cypress Hills.

C’est une locomotive économique de la région, explique Morgan Blair, un membre du conseil d’administration du Elkwater Ski Club. Elle profite à la santé et apporte des avantages sociaux. Sa valeur est si importante dans un secteur qui n’est autrement constitué que de prairie.

Selon un porte-parole de la province, le gouvernement exploitera la station de ski, située près de Medicine Hat, dans le sud-est de la province, jusqu’à l’arrivée d’un partenaire adéquat.

Il cite en exemple des partenariats signés avec les centres de ski Sunridge près d’Edmonton et Kinosoo Ridge près de Cold Lake qui pourraient s’appliquer aussi à Hidden Valley.