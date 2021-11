Les rivières du Manitoba auront désespérément besoin de neige cet hiver

Les niveaux des rivières et des lacs ont rarement été aussi bas dans la province et ce n’est pas une bonne nouvelle, affirme le ministre de l’Infrastructure du Manitoba, Ron Schuler.

Le Manitoba aura besoin d’une énorme quantité de neige cet hiver, dit-il, pour se remettre d’un été chaud et sec qui a eu un lourd impact sur les cours d’eau, et qui pourrait en avoir un plus grand encore au printemps prochain.

Nous n’avions rien vu de tel depuis les années 1930, alors ça nous préoccupe grandement , a-t-il déclaré en entrevue à CBC, vendredi.

Si nous ne recevons pas une quantité de neige substantiellement plus importante que la normale, nous pourrions avoir de sérieux problèmes au printemps , a-t-il ajouté.

À Headingley, à l’ouest de Winnipeg, le débit de la rivière Assiniboine est d'environ la moitié de ce qu’il est normalement à cette période de l’année. Le débit est de 560 pieds cubes par seconde, alors qu'il devrait être de 1000 pieds cubes par seconde.

Et ce chiffre ne cesse de baisser , a noté le ministre.

Les précipitations des dernières semaines, qui n’ont pas été nombreuses, ont été aussitôt absorbées par le sol, un sol desséché par des températures chaudes qui se sont étirées jusque dans l’automne, a indiqué le ministre.

Bien que le froid qui s’annonce maintenant donne un peu de répit aux sols, Ron Schuler s’inquiète des effets de la sécheresse sur les producteurs agricoles, déjà durement touchés.

Si les conditions de sécheresse se poursuivent le printemps prochain, ce sera vraiment très mauvais pour l’agriculture, et aussi très mauvais pour les lacs , dit-il.

La sécheresse pose une menace pour la disponibilité d'eau potable, mais aussi pour la production d’électricité.

La ville de Morden a limité la consommation d'eau l’été dernier parce que le niveau du lac Minnewasta, sa source d’eau potable, était dangereusement bas.

Dans la région de Pembina, la coopérative d’eau qui assure le service dans plusieurs communautés du sud de la province est aussi inquiète et prend des mesures.

Hydro Manitoba a annoncé en septembre qu’elle ne s'attendait pas à pouvoir respecter ses cibles d’exportations cet hiver, en raison de la sécheresse.

Ron Schuler dit maintenant que la province doit investir dans des projets de résilience climatique pour gérer les effets des changements extrêmes du climat, qui peuvent se traduire par une inondation spectaculaire une année et par une sécheresse l’année suivante.

Et cela veut probablement dire qu’on devra se demander comment emmagasiner l’eau plutôt que de la laisser s’écouler vers le nord et toujours vouloir la sortir de nos bassins hydrologiques, parce qu’on en aura besoin , a-t-il dit.

Avec des informations de Margaux Watt