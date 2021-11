Élections municipales : ultime bilan de campagne pour les candidats

Maude Marquis-Bissonnette

Je vis beaucoup d’émotions, mais je me sens très enthousiaste , dit Maude Marquis-Bissonnette, candidate pour Action Gatineau.

Bien qu’elle mène dans les sondages, la candidate dit ne rien prendre pour acquis . Son équipe et elle étaient toujours sur le terrain samedi pour aller à la rencontre des candidats. On a mené une campagne positive et peu importe le résultat je vais être fière , indique-t-elle.

Maude Marquis-Bissonnette, candidate indépendante à la mairie de Gatineau. Photo : Radio-Canada

On va parler de nos idées jusqu'à la dernière seconde. Une citation de :Maude Marquis-Bissonnette, candidate pour Action Gatineau

Pour Maude Marquis-Bissonnette, l’environnement c’est la question de l’urne demain . Le premier engagement qu’elle souhaite réaliser, si elle est élue, est d’aller de l’avant avec son plan climatique et de mettre sur pied un bureau de la transition écologique.

Je pense que Gatineau a saisi l’urgence climatique et on est définitivement engagés dans cette voie , souligne la candidate qui fait aussi valoir ses idées pour la relance économique du centre-ville de Gatineau, ainsi que l’investissement dans les infrastructures.

Mme Marquis-Bissonnette croit qu’il y a un renouveau de l’intérêt envers le palier municipal auprès des citoyens et l’engouement pour le vote par anticipation l’a démontré : Les villes peuvent mettre en place des solutions aux enjeux qui nous touchent de près comme les changements climatiques, la crise du logement, etc. .

Je ne le répéterai pas assez, mais je suis vraiment fier de la campagne qu’on a menée et j’invite les gens à aller voter demain , conclut-elle.

France Bélisle

Je me sens fébrile et zen , dit pour sa part la candidate indépendante France Bélisle, qui était aussi sur le terrain avec son équipe samedi.

Elle se dit très contente de la campagne qu’elle a menée et va tout donner jusqu'à la fin .

J’espère que mes attentes seront dépassées demain! , indique Mme Bélisle, actuellement en deuxième position dans les sondages.

D’ailleurs, elle se dit optimiste et évite d’accorder trop d’importance aux sondages. Cependant, elle estime que quelque chose de spécial va se passer demain .

France Bélisle, candidate indépendante à la mairie de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Gatineau va vivre un moment historique demain : il y aura une femme à la mairie. Une citation de :France Bélisle, candidate indépendante

Mme Bélisle soutient qu’elle a un regard neuf et extérieur et qu’elle sent une volonté de changement sur le territoire.

Je pense que les gens voient en moi une femme authentique qui dit les choses simplement. Durant la campagne, j’ai senti à moment donné que c’était pas un vote contre [Action Gatineau], mais un vote pour France Bélisle. C’était comme un momentum , conclut-elle.

Jean-François Leblanc

Je me sens motivé! J’ai fait du porte-à-porte aujourd’hui et je veux rencontrer le plus de gens possible et encourager le plus de gens possible à aller voter , dit Jean-François Leblanc, candidat indépendant, qui accompagnait les manifestants à la marche pour le climat samedi à Gatineau.

Je suis un jeune grand-père et c’est important pour moi de veiller sur notre planète. L’environnement, c’est le dossier de tout le monde , indique-t-il.

En ce qui a trait au vote, M. Leblanc ne se dit pas surpris par le taux de participation au vote par anticipation, puisqu’il rappelle qu’aux dernières élections, une seule journée y avait été consacrée.

Il dit aussi ne pas considérer les derniers sondages comme étant valables , puisqu’il y a plusieurs débats depuis. Bien qu’il était en troisième position dans les premiers sondages, M. Leblanc dit s’attendre à une victoire.

Jean-François Leblanc, candidat indépendant à la mairie de Gatineau. Photo : Radio-Canada

La défaite, ce n’est pas une option. Une citation de :Jean-François Leblanc, candidat indépendant

Le candidat veut s’adresser aux indécis en leur disant d’aller consulter son site Internet sur lequel il fait des vidéos éducatives sur la politique municipale depuis un an. Moi, j’ai six ans d’expérience en politique municipale et ça va prendre quelqu’un qui comprend comment ça se passe à la ville , précise M. Leblanc.

En guise de conclusion, il dit être le seul candidat qui a de l’expérience en politique municipale à Gatineau et que le choix est donc évident .

Jacques Lemay

Le candidat indépendant Jacques Lemay qualifie sa campagne de dynamique et se dit satisfait de son travail accompli.

M. Lemay est optimiste , à moins de 24 heures de l’ouverture des bureaux de vote : Même les gens qui m’entourent y croient encore .

Le candidat est tout de même critique à l’endroit de la campagne en général, notamment envers la couverture médiatique. Je déplore que les médias aient tenté d'influencer le vote pour qu’il soit féminin [...] pour qu’il y ait une femme à la mairie de Gatineau .

Jacques Lemay fait partie des quatre candidats qui n'ont pas été invités à un débat électoral organisé par le Chambre de commerce de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Ça ne respecte pas une démocratie saine. Une citation de :Jacques Lemay, candidat indépendant

M. Lemay s’est d’ailleurs exprimé dans une publication Facebook samedi matin où il s’est adressé aux gens qui ne comptaient pas aller voter. Je m’adresse à vous aujourd’hui les Gatinois, pour vous dire de ne pas vous laisser influencer par les médias [...] qui veulent que vous votiez pour les gens qu'ils veulent , a dit le candidat dans une vidéo.

Rémi Bergeron

De son côté, Rémi Bergeron dresse un bilan positif de sa campagne. Il se dit fier et satisfait .

Moi j’ai fait une très grosse campagne terrain et j’ai beaucoup dit que j’étais contre le tramway , dit-il.

Malgré le peu de publicité qui entourait sa campagne, M. Bergeron croit que ses rencontres avec les citoyens ont porté fruit : Si j’avais eu l’opportunité de rencontrer tout le monde, il n'y a aucun doute que j’aurais remporté les élections. En plus, c’est moi qui a le plus de compétences municipales de tous les candidats .

Le candidat à la mairie de Gatineau Rémi Bergeron Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Je suis comme un Labeaume amélioré moi! Une citation de :Rémi Bergeron, candidat indépendant

M. Bergeron s’est toutefois dit insatisfait de la couverture médiatique de la campagne électorale. Il déplore ne pas avoir été invité à deux débats : Je ne crois pas vraiment aux sondages, c’était truqué selon moi .

Il a été impossible de joindre le candidat indépendant Abdelhak Lekbabi samedi pour une entrevue.

Le vote en bref

Les Gatinois sont invités à se rendre aux urnes le dimanche 7 novembre. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h 00.

Le dépouillement du vote par anticipation débutera à 18 h 00, il y aura donc certains résultats préliminaires à compter de 20 h 00.

Geneviève Leduc, présidente d'élection de la Ville de Gatineau, assure que tout a été mis en place dans les bureaux de vote pour respecter les consignes sanitaires.

Dans la région, on compte 199 302 électeurs.

Avec les informations de Catherine Morasse, Samuel Blais Gauthier et Camille Martel