Hausse du prix des pâtes en raison des changements climatiques

La sécheresse extrême dans les prairies canadiennes, en Amérique du Nord et en Russie ainsi que les intempéries en Europe ont fait chuter les récoltes de blé dur, qui sert notamment à la fabrication des pâtes et de la semoule. Conséquence : les consommateurs devront payer leurs pâtes alimentaires plus cher au cours des prochains mois.