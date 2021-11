6500 emplois perdus en Saskatchewan en octobre, selon Statistique Canada

La Saskatchewan a perdu 6500 emplois entre les mois de septembre et d’octobre, selon des données tirées de l’Enquête sur la population active  (Nouvelle fenêtre) de Statistique Canada.

La province avait vu une hausse des emplois au cours des deux mois précédents.

Selon les chiffres désaisonnalisés du rapport publié vendredi, le taux de chômage en Saskatchewan est passé de 6,3 % en septembre à 6,2 % en octobre. C’est l’un des plus faibles au pays et il se situe sous la moyenne nationale, qui est de 6,7 %.

Statistique Canada attribue ce léger changement du taux de chômage au plus grand nombre de personnes ayant quitté le marché du travail, en même temps que des emplois étaient perdus.

À l’échelle du pays, Statistique Canada indique que le secteur des ressources naturelles a subi un dur coup en octobre, en raison des pertes d’emploi en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Ce secteur emploie maintenant 30 000 personnes de moins qu’avant la pandémie.

En Saskatchewan, les secteurs agricole et manufacturier ont perdu chacun 2000 emplois entre septembre et octobre.

Selon la critique économique du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Aleana Young, cette contre-performance met en lumière la mauvaise gestion de l'économie et de la pandémie par le gouvernement.

Nous avons le pire des deux mondes sous ce gouvernement, dit-elle. La Saskatchewan a le taux de mortalité [lié à la COVID-19] le plus élevé et le pire taux pour les pertes d'emplois , a-t-elle déclaré aux journalistes vendredi.

Protéger les emplois, cela commence par écouter les experts, maîtriser la situation pandémique et concevoir un vrai plan de relance pour que les gens retournent au travail , a-t-elle ajouté.

Aleana Young affirme que les autres provinces retrouvent ou dépassent leurs niveaux prépandémie, pendant qu’il y a eu une perte de 10 000 emplois à temps plein en Saskatchewan depuis le début de la pandémie, selon Statistique Canada.

La population a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, dit-elle. Le Parti saskatchewanais a voulu placer l'économie avant la santé des gens et ils ont échoué tant pour l’un que pour l’autre.

Les ministres du gouvernement n’étaient pas disponibles pour commenter.

Avec des informations de CBC