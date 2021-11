Défilé pour la justice climatique dans les rues de Québec

Des dizaines de marches semblables, toutes organisées en marge de la COP26 qui se déroule à Glasgow, en Écosse, ont essaimé partout dans le monde.

À Québec, des groupes autant communautaires, féministes, étudiants que syndicaux ont participé à l’initiative.

Leur objectif : réclamer une plus grande justice climatique, au moment où le réchauffement de la planète affecte les plus vulnérables, à Québec comme ailleurs sur la planète.

Des jeunes de la région d'Ottawa et Gatineau manifestent pour l'environnement. Photo : Radio-Canada

L’inaction, au niveau de l’environnement, ça affecte beaucoup les populations ici , souligne Selma Lavoie, d’Action Chômage Québec. On parle de nouvelles vagues de chaleur, de coûts qui augmentent pour combattre les écarts de température extrêmes. Ç’a des impacts très concrets.

Les engagements pris à Glasgow, notamment la protection de 30 % du territoire canadien annoncé samedi, réjouissent les manifestants. Toutefois, l’urgence climatique impose des actions plus musclées, selon plusieurs.

Ces annonces-là sont nettement insuffisantes. On s’enligne toujours vers un réchauffement au-dessus du seuil sécuritaire , critique Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.

Elle croit que la mobilisation citoyenne peut interrompre des projets jugés néfastes pour l'environnement en prenant exemple sur Laurentia, l'agrandissement projeté par le Port de Québec finalement abandonné après échoué une évaluation environnementale fédérale.

Si on veut qu’il y ait un monde qui a de l’allure, il faut prendre position et il faut qu’on le dise, parce qu’on dirait qu’en haut, il ne se passe pas grand chose , déplore Odile Pelletier, une manifestante. [Les dirigeants] disent toujours que l’économie passe en premier. Ça va coûter encore plus cher si on attend encore.

Le rassemblement a pris fin devant le Parlement, où les organisateurs ont prononcé des discours dénonçant le projet de troisième lien et l'inaction en matière de lutte contre les changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Les manifestants ont quitté la place d’Youville peu avant 14 h pour défiler devant l’hôtel de ville et le Parlement. Une candidate à la mairie de la capitale, Jackie Smith, était parmi eux.

Peu importe ce qui se passe demain, ce n’est pas un vote qui va déterminer s’il y a des changements climatiques ou non. Il faut continuer de se mobiliser et on va continuer , rappelle la cheffe de Transition Québec.

Le tunnel sous-fluvial promis par la CAQ ne trouvait pas beaucoup de partisans au rassemblement.

C’est un projet qui ne va pas du tout en adéquation avec ce qui doit être fait pour le climat , dénonce Alice-Anne Simard, de Nature Québec. Ça viendrait seulement aggraver le trafic et aggraver les problèmes d’étalement urbain.

Des Autochtones manifestent aux côtés des jeunes vendredi à Glasgow, ville hôte de la COP26, pour dénoncer l'inaction quant aux enjeux climatiques. Photo : Reuters / Hannah McKay

Des manifestations similaires ont eu lieu ailleurs au Canada, notamment à Montréal, Toronto et Ottawa.

À l’international, des rassemblements ont eu lieu à Paris, Sydney et Mexico, entre autres, en plus de Glasgow, en Écosse, où des membres de la communauté mohawk de Kahnawake ont pris la tête du cortège réunissant plus de 100 000 personnes.

