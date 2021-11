Le 43e Gala de l’ADISQ est présenté ce dimanche soir

Tous les yeux seront rivés sur Klô Pelgag, qui est en nomination pour trois Félix grâce à son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs : auteure ou compositrice de l’année; interprète féminine de l’année; spectacle en ligne de l'année – Francophone.

La chanteuse gaspésienne de 31 ans et son équipe ont remporté sept Félix lundi, au cours du Gala de l’industrie. Elle en a gagné quatre autres à titre individuel, mercredi, lors du Premier Gala.

La remise des récompenses attribuées cette année par l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) s’étale sur trois soirées. Les prix les plus convoités seront remis ce dimanche. En tout, 119 artistes et 94 artisans ou professionnels ont récolté des nominations.

Sur les traces de Céline Dion

Klô Pelgag en concert aux Francos de Montréal en septembre 2021 Photo : Shaun Larouche

Si Klô Pelgag remporte tous les trophées pour lesquels elle est en lice ce soir, elle battra le record détenu par Céline Dion, qui avait récolté six Félix en 1985 (cinq pour l’album Mélanie et l’autre pour Une colombe, qui fut le 45-tours le plus vendu cette année-là).

Parmi les autres artistes à surveiller dimanche soir, notons FouKi, Les Cowboys fringants, Louis-Jean Cormier et Vincent Vallières, qui ont chacun amassé au moins cinq nominations.

Au chapitre des prix artistiques, Cormier est en lice pour cinq Félix, soit ceux de l’album de l’année – adulte contemporain, du choix de la critique, de l’artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, de l’auteur ou compositeur de l’année et de l’interprète masculin de l’année.

Les Cowboys Fringants pourraient notamment remporter le prix de la chanson de l’année pour Sur mon épaule, celui du groupe de l’année et celui du spectacle en ligne francophone pour le concert-événement L’Amérique pleure : le film.

FouKi Photo : Disque 7e ciel

De son côté, FouKi compte deux albums en lice pour l’album de rap de l’année : Grignotines de luxe et Génies en herbe (avec Koriass). Il pourrait également repartir avec les Félix de l’interprète masculin de l’année, du meilleur spectacle en ligne francophone et de la meilleure chanson de l’année, pour Ciel, avec Alicia Moffet.

Vincent Vallières viendra se frotter à Louis-Jean Cormier et à Ariane Moffatt pour le prix de l’auteur/auteure ou compositeur/compositrice de l’année. Il est également finaliste pour le prix de l’interprète de l’année et de la meilleure chanson de l’année pour Homme de rien, tirée de son huitième album, Toute beauté n’est pas perdue.

Prestations musicales

Près d’une vingtaine d’artistes ont été invités à se produire sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier, dimanche soir : Alex Burger, Angèle Dubeau & La Pietà, Charlotte Cardin, CRi, Damien Robitaille, David Goudreault, Dominique Fils-Aimé, Élage Diouf, FouKi, Guylaine Tanguay, Irvin Blais, Klô Pelgag, Léa Jarry, Roxane Bruneau, Scott-Pien Picard, Simon Leoza et Vincent Vallières.

Le gala de l’ADISQ sera présenté sur ICI TÉLÉ dès 19 h 30.