Les réseaux sociaux : un outil essentiel pour les nouveaux arrivants francophones

De plus en plus de francophones qui veulent s'installer en Ontario se tournent vers les médias sociaux, les profils d'influenceurs et les groupes virtuels afin de se familiariser avec le pays et de se trouver un logement, un emploi ou une communauté de francophones. Pour plusieurs nouveaux arrivants, l’immigration est un processus coûteux et parfois difficile. Les réseaux sociaux peuvent souvent faciliter leur parcours.

Anis Latim, originaire de France, est le créateur et l’administrateur principal d'un groupe Facebook appelé PVT/PVTistes Toronto. Il y a 12 ans, après avoir atterri dans la Ville Reine, il a décidé de créer une page qui permettrait aux Français titulaires d’un permis vacances-travail (PVT) de se rencontrer.

Plusieurs parmi nous ne parlaient pas l’anglais et je savais que ça nous aiderait en quelque sorte de rencontrer des personnes qui ont eu un parcours similaire , explique-t-il. Il était difficile de nous adapter à la ville et de rencontrer des gens au début.

M. Latim a créé le groupe Facebook principalement pour permettre aux Français vivant à Toronto de s'entraider. Les membres organisaient ainsi des événements hebdomadaires qui, au début, attiraient une quarantaine de personnes.

C’est fascinant de voir ce que les réseaux sociaux nous permettent d’apprendre et comment ils ont évolué ces dernières années. Je suis tellement heureux de voir que ça fonctionne bien. Je n'aurais pas pu imaginer ça il y a 10 ans. Une citation de :Anis Latim, créateur du groupe PVT/PVTistes Toronto

Aujourd’hui, plus d’une décennie plus tard, PVT/PVTistes est devenu un réseau virtuel important pour les francophones de Toronto, et compte plus de 10 000 membres. Le groupe permet aux nouveaux arrivants francophones de se trouver un logement, de chercher un emploi, de faire des achats et des ventes ainsi que de planifier des sorties et des rassemblements.

Inès Farou et Kheireddine Semra sont arrivés à Toronto en 2019. C’est grâce au groupe des PVTistes que Mme Ferou a eu son premier entretien d'emploi.

Ça a toujours été mon objectif d’être entourée de francophones. Il y a des similarités culturelles et la langue française nous permet de nous sentir moins dépaysés. Une citation de :Inès Farou

Son mari, Kheireddine Semra, prévoit de devenir enseignant de français dans la province. De nombreux organismes aussi, comme la Société économique de l'Ontario (SÉO), nous permettent de trouver les ressources nécessaires pour le développement professionnel , explique-t-il.

Lina Benabderrahmane et Faysal Derrar, un couple originaire d’Oran, en Algérie, sont arrivés à Toronto l’été de 2020 en tant que résidents permanents. Avant leur arrivée, Mme Benabderrahmane s’était renseignée auprès de nombreux groupes Facebook, notamment Francophones et Francophiles de Toronto, pour mieux se préparer pour leur arrivée.

Le couple a préféré venir en Ontario pour être dans un nouvel environnement et pour apprendre l’anglais plus facilement. On savait qu’être francophone était un atout pour nous dans une ville comme Toronto, mais il fallait d’abord apprendre comment chercher un emploi, comment trouver un appartement et où magasiner pour des meubles. Je me suis jointe à plusieurs groupes avant d’arriver en espérant que ça faciliterait le processus , explique-t-elle.

Mme Benabderrahmane et son conjoint étaient aussi devenus membres de Post PPR, un groupe créé pour orienter les francophones qui ont obtenu leur résidence permanente au Canada. Grâce aux réseaux sociaux, elle a pu trouver un atelier de formation linguistique offert par la Cité collégiale.

Ce sont ces groupes qui nous ont orientés vers les ressources d’emploi et de préparation de CV. Juste un mois après notre arrivée, on a tous les deux trouvé des emplois bilingues , explique M. Derrar.

Pour mieux s'adapter à la ville et se préparer à son accouchement qui s’approchait, Lina Benabderrahmane a suivi des influenceurs sur Instagram pour mieux comprendre l’expérience de devenir maman pour la première fois.

C'était difficile, j’ai dû accoucher pendant la pandémie sans ma famille. Les premiers mois étaient très durs, c’était l’hiver et on était confinés : les espaces virtuels étaient les seules communautés accessibles , ajoute-t-elle.

Mme Benabderrahmane explique que le simple geste de suivre des profils de jeunes couples et de parents sur les réseaux sociaux lui a permis de mieux s’adapter dans les premiers mois de maternité.