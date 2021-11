Une première prise de contact entre Heather Stefanson et Justin Trudeau

Dans un communiqué, Heather Stefanson indique avoir abordé différents sujets avec le premier ministre, dont la pandémie, la réconciliation avec les peuples autochtones et l’économie.

Heather Stefanson affirme avoir fait part au premier ministre de l’importance d'augmenter les transferts canadiens en matière de santé, afin d’injecter les sommes nécessaires pour rattraper les retards, augmenter la capacité dans les soins intensifs et, en général, assurer la stabilité et le maintien du système de santé pour l’ensemble des Canadiens .

Les provinces, indique la première ministre, restent unies dans leur demande afin que les transferts en santé soient augmentés de façon significative.

Heather Stefanson dit également avoir abordé avec son vis-à-vis fédéral les enjeux des Premières Nations que la pandémie a exacerbés, tel que l’accès au logement et à l’eau potable. Le Manitoba, dit-elle, veut agir en partenaire avec le fédéral et les gouvernements locaux des Premières Nations pour trouver des solutions à ces problèmes criants.

Les deux élus ont discuté des façons de stabiliser l’économie et d'appuyer une reprise forte. Le principal problème des entreprises manitobaines, selon Heather Stefanson, reste le recrutement de personnel qualifié et non qualifié.

Le Manitoba a été un pionnier avec le Programme des candidats des provinces en matière d'immigration, et la province souhaite maintenant travailler en collaboration avec le fédéral pour que ce programme puisse accueillir davantage de nouveaux arrivants.

Heather Stefanson mentionne enfin que le Manitoba est prêt à travailler à des projets verts dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.