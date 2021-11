Des retards dans le dépistage aideraient à propager la COVID-19 dans le nord

Pendant que les autorités tentaient de convaincre par tous les moyens les habitants de la région de se faire vacciner, plusieurs d’entre eux se sont butés à un manque d’autres ressources qu’ils jugent essentielles.

Ils citent notamment les retards dans l’administration de tests de dépistage du coronavirus et l’obtention de résultats, qui pouvaient parfois atteindre plusieurs semaines, selon eux.

Ces délais pourraient être l’une des causes des éclosions, croit l’épidémiologiste Colin Furness.

S’il faut trois, quatre, cinq ou six jours de plus pour passer un test de dépistage et obtenir un résultat, je ne sais si on peut réellement parler de dépistage , explique-t-il.

La raison d’être des tests est d’éviter la transmission. Avec ce genre de délais, c’est impossible. Il faut avoir le résultat le jour même ou, au plus tard, à la première heure le lendemain.

Payer ou perdre des journées de travail

À Terrace, les délais de dépistage ont conduit Denise LaFrançoise à choisir entre payer une entreprise privée pour obtenir rapidement un service offert gratuitement dans le système de santé public ou perdre jusqu’à deux semaines de salaire.

Après avoir rapporté une irritation à la gorge à son employeur, le 1er octobre, celui-ci lui a demandé de ne pas revenir au travail avant de se sentir mieux et d’avoir obtenu un résultat négatif à un test de dépistage.

J’ai essayé d’en obtenir un toute la semaine , explique-t-elle. Chaque fois que j’appelais, la réponse était toujours : ‘toutes nos lignes sont occupées, veuillez rappeler plus tard’.

Elle a finalement pris rendez-vous avec son médecin de famille, qui lui a fait passer un test le 9 octobre, tout en lui disant que les résultats ne seraient connus que quatre ou cinq jours plus tard.

Face à la possibilité de perdre deux semaines de travail, Mme LaFrançoise a choisi de débourser 126 $ dans une clinique de l’aéroport de Terrace pour obtenir un résultat plus rapidement.

Preuve de dépistage négatif en main, elle a finalement pu retourner au travail dans les heures qui ont suivi et quelques jours avant de recevoir le résultat du test réalisé par son médecin.

C’est dommage, mais j’aurais perdu plus d’argent en restant à la maison pour attendre l’autre résultat , raconte-t-elle. Deux semaines complètes, c’est beaucoup, surtout quand on a deux enfants.

Selon elle, ce genre de délais est courant, dans le nord de la province, surtout à l’extérieur de Prince George.

Une question d’approvisionnement et de transport

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) note que les habitants du nord de la province doivent attendre en moyenne entre 20 et 40 heures pour obtenir les résultats d’un test de dépistage. Ce délai a toutefois atteint 74 heures à la mi-octobre.

En comparaison, l’attente moyenne est de 10 à 20 heures dans le sud.

Du côté du ministère de la Santé, on explique l’augmentation du temps d’attente par la difficulté à obtenir les agents réactifs qui auraient permis de faire les analyses sur place.

En réponse à ce manque, il a fallu envoyer les échantillons dans le sud de la province pendant une partie du mois d’octobre afin de les traiter.

L’expédition des écouvillons a exigé du temps, ce qui a retardé les analyses, note le ministère.

Le dépistage rapide pour éviter l’attente

Pour éviter de longs délais, le Dr Furness croit que la province devrait envoyer des trousses de dépistage rapide dans les communautés où l'attente est plus longue.

Selon l'épidémiologiste Colin Furness, le temps d'attente pour subir un test de dépistage et en obtenir le résultat pourrait nuire à l'effort d'endiguement du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Dale Molnar

Il n’est pas le seul à privilégier cette solution. À la Chambre de commerce de Dawson Creek, la directrice générale Kathleen Connolly voudrait que l’initiative de dépistage rapide déployée chez les grands employeurs soit offerte aux petites et moyennes entreprises.

S’il vous faut jusqu’à cinq jours d’attente pour prévoir les horaires de vos employés, ça devient frustrant , explique-t-elle.

À Fort St John, l’entrepreneure Connie Brown raconte avoir déboursé 1000 $ pour permettre à ses employés de passer un test de dépistage dans un centre privé à la suite d’une éclosion dans son entreprise.

C’est le même test, dans la même ville, mais en payant, on a des résultats rapidement , explique-t-elle. Je pouvais me le permettre, mais ça crée un système à deux vitesses.

Mme Connolly demande à la province de rembourser les employeurs qui se sentent obligés d’envoyer leurs travailleurs au privé.

Avec les informations d’Andrew Kurjata