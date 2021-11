Le jour du Souvenir souligné à Rouyn-Noranda

La cérémonie a été précédée d'un défilé des militaires du 34e Régiment du génie de combat détachement de Rouyn-Noranda et de vétérans.

Le jour du Souvenir vise à rappeler de ceux qui sont morts en service militaire et honorer ceux qui ont servi en temps de guerre.

Joseph Gérard André Lavigne, un vétéran centenaire de Rouyn-Noranda a reçu un message de reconnaissance de la reine Elizabeth II et du premier ministre du Canada Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La cérémonie s'est déroulée en présence de Joseph Gérard André Lavigne, un vétéran centenaire qui a reçu un message de reconnaissance de la reine Elizabeth II et du premier ministre du Canada Justin Trudeau.

Il s'est dit très ému par les honneurs qu'il a reçus samedi et a tenu à rappeler aussi le sacrifice de ses compagnons de guerre.

J'ai des compagnons qui sont décédés dans la fleur de l'âge. L'hommage rendu à ceux qui sont morts, c'est très très mérité. Ces gens-là ont fait le sacrifice de leur vie. Si aujourd'hui on a une liberté de s'exprimer et de faire ce qu'on veut, c'est grâce aux soldats qui ont risqué leur vie. Alors c'est très très important de se souvenir d’eux , dit-il.

Des couronnes à la mémoire des personnes décédées ont été déposées au pied du cénotaphe. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, a également assisté à l'événement.

C'est absolument fondamental de se rappeler des sacrifices qui ont été faits et pour moi c'est une occasion de se rappeler l'importance du mot liberté et que cette liberté dont on jouit on la doit possiblement à ces hommes et femmes qui ont fait le sacrifice pour nous , insiste le député.

Des couronnes à la mémoire des personnes décédées ont été déposées au pied du cénotaphe.