Population grandissante au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'Institut de la statistique du Québec a dévoilé son plus récent Panorama des régions. Selon ce document, la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a jamais cessé de croître entre 2016 et 2020.

Au début de cette période, la région regroupait un peu plus de 277 000 personnes. L'année dernière, la barre des 279 000 habitants avait presque été atteinte.

L'âge moyen des gens vivant dans la région a également augmenté. Il est passé de 38 à 45 ans entre 2001 et 2020.

Âge moyen de la population Âge moyen de la population 2001 2020 Saguenay-Lac-Saint-Jean 38 ans 45 ans Québec 38 ans 42 ans

Concernant la scolarité, près d'une personne sur quatre détenait un diplôme universitaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'année dernière. Les femmes sont plus diplômées que les hommes, selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec.

Par contre, environ une personne sur dix n'avait aucun diplôme dans la région.

Enfin, au plan du revenu disponible par habitant, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu une hausse légèrement supérieure à 5 % entre 2018 et 2019. Il s'agissait là de la plus forte augmentation à l'échelle provinciale.