Amorcer la transition écologique en repensant l’aménagement de nos villes

Les défis sont nombreux sur la table de travail des maires et des mairesses qui entreront en poste dès lundi. À l'heure où s'amorce la relance économique, au sortir de la pandémie, des étudiants interpellent les élus municipaux pour qu'ils imaginent le développement des villes et municipalités de manière plus responsable.

Les jeunes électeurs ne manquent pas d'idées pour encourager les municipalités à prendre le virage vert .

Dans le contexte des changements climatiques, Giovanni Taral et Maxime Breton, des étudiants en Techniques d'urbanisme au Cégep de Matane, considèrent que les Villes doivent se donner les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en commençant par le transport automobile.

Plus de place aux citoyens, moins à l'auto

L'une des solutions qu'avancent les deux jeunes, c'est d'encourager le développement des transports alternatifs, comme le transport en commun ou les déplacements actifs, à la marche et en vélo.

Maxime Breton, étudiant en Techniques de l'urbanisme au Cégep de Matane, pense qu'il serait possible d'aménager un quartier sans voitures. Photo : Radio-Canada

Et pourquoi pas envisager des quartiers sans voiture ? Maxime Breton pense que c'est possible. Il faut plus de commerces de proximité pour faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de prendre la voiture pour aller à l'épicerie ou pour aller à la pharmacie.

Les étudiants demeurent réalistes. Je ne dis pas que ca peut se faire demain, mais sur un projet à long terme , laisse entendre Giovanni Taral. La petite révolution qu'ils proposent aux nouveaux élus rejoint le discours de l' UMQUnion des municipalités du Québec et celui de leur professeur, Yannick Malouin.

Repenser l'espace urbain

La ville, elle a été vraiment construite autour de la voiture durant les soixante dernières années , contextualise l'enseignant en Technique d'urbanisme au Cégep de Matane.

Yanick Malouin, professeur en Technique d'urbanisme au Cégep de Matane, rappelle que la ville est construite autour de l'utilisation de la voiture depuis 60 ans. Photo : Radio-Canada

Yannick Malouin est persuadé que les espaces urbains peuvent être pensés différemment. On est en train de changer ce paradigme, ce mode de développement des villes . Il croit qu'il serait possible de changer le mode de conception des villes, même dans les petites ou moyennes communautés.

C'est sur cet espoir de changement que se fonde l'optimisme des deux jeunes. Ils estiment que les nouveaux élus ont le pouvoir de ne pas répéter les choix du passé, comme le lieu d'implantation de leur propre Cégep, situé en périphérie, à l'autre bout de la ville .

Si le Cégep avait été au centre-ville, ça aurait dynamisé le secteur, ça aurait amélioré le centre-ville. Il y aurait plus de mixité et plus de monde. Une citation de :Giovanni Taral, étudiant en Techniques d'urbanisme, au Cégep de Matane

Les jeunes étudiants comme Giovanni Taral ne manquent pas d'idées pour encourager les municipalités à prendre le virage «vert». Photo : Radio-Canada

Les deux futurs urbanistes sont d'avis qu'une ville dynamique et bien aménagée aura inévitablement un impact sur son attractivité.

Repenser l'aménagement des espaces urbains serait donc, selon eux, un moyen de lutter contre le déclin démographique constaté dans certaines régions, et qui est d'autant plus criant en ces temps où l'âge moyen de la population augmente.

Avec les informations de Denis Leduc