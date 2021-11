Les ambulanciers désormais formés en Estrie resteront-ils dans la région?

Le cégep de Sherbrooke et le cégep Beauce-Appalaches ont élaboré cette formation, qui est donnée pendant 18 mois en milieu rural à Lac-Mégantic, puis en milieu urbain à Sherbrooke pendant les 18 mois suivants.

L'initiative vise notamment à contrer la pénurie de main-d’œuvre. Les apprentis ambulanciers seront-ils séduits par le travail en Estrie ?

On est une petite communauté. Un beau cégep qui veut élargir ses horizons. On souhaite faire connaître notre région et favoriser la rétention d'élèves qui veulent s'installer dans la région , explique Jérôme Boulanger, ambulancier et technicien en travaux pratiques.

On ne se le cachera pas, la pénurie de main-d'œuvre s'applique à notre secteur. Si on peut convaincre certains élèves de tomber en amour avec la région et y rester. Une citation de :Jérôme Boulanger, ambulancier et technicien en travaux pratiques

Dans cette première cohorte, seulement trois étudiants originaires de Lac-Mégantic sont intégrés dans le groupe. C'est le cas de Matt Paris-Genest, qui espérait depuis longtemps être formé dans sa région natale. Je ne sais pas encore si je veux travailler dans la région après, mais je suis vraiment content que ça se donne en ici , affirme-t-il.

Les horaires de faction, un obstacle au travail en région

L'inconvénient principal du travail en région est l'horaire de faction qui est en vigueur. Les ambulanciers doivent être disponibles 24 heures sur 24 pendant sept jours consécutifs. Ils ont également droit à une pause de 8 heures lorsqu'ils ne se reposent pas un certain nombre d'heures consécutives.

Dans bien des cas, les techniciens attendent également les appels d'urgence à domicile, sans leur ambulance, ce qui ralentit leur intervention sur le terrain.

Les étudiants qui effectuent leur formation en partie à Lac-Mégantic sont incités à demeurer dans la région. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charrette

André Laflamme a été ambulancier paramédical pendant 32 ans à Lac-Mégantic. Il est maintenant technicien en travaux pratiques. Les horaires de faction, c'est une réalité qu'il a connue.

C'est un super beau métier, mais une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est les horaires de travail. On marche jour et nuit, puis on ne dort plus. Une citation de :André Laflamme, technicien en travaux pratiques

Selon André Laflamme, ces horaires difficiles constituent un frein au recrutement non seulement en Estrie, mais également dans plusieurs régions éloignées. Il y a certains avantages de travailler sept jours, puis d'avoir sept jours de congé, mais il faut que tu aimes ça , concède-t-il.

Toutefois, selon lui, la nouvelle génération n'est pas prête à faire les sacrifices familiaux qu'implique ce type d'horaire de travail. Les jeunes, je les comprends qu'ils veulent avoir une vie un peu plus normale , affirme André Laflamme.

Pour le moment, les apprentis font leurs devoirs et qui sait, les choses pourraient changer d'ici la fin de leur formation.

Originaire de Lac-Mégantic, Léa Roy-Vachon demeure néanmoins optimiste quant à son avenir professionnel.

Si je peux rester en région, je vais le faire. De ce que je sais des horaires, ça me convient, mais je vais voir. Une citation de :Léa Vachon-Roy, étudiante

André Laflamme espère néanmoins que le contexte changera pour inciter plus de jeunes à travailler en région, ce qui constitue un terrain hors du commun pour apprendre le métier, selon lui.

Lorsqu'il y aura des changements, je pense que ça va aider à garder les gens dans les régions, parce que faire de l'ambulance en ville et en région, c'est complètement différent , assure André Laflamme.

Avec les informations de Guylaine Charrette