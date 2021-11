Deux enfants gravement blessés dans un accident de la route à Macamic

Deux enfants de 8 ans et 9 ans ont subi des blessures graves après avoir été heurtés par un véhicule vendredi soir à Macamic.

Les deux victimes ont été transférées dans un centre hospitalier, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Les services d'urgence ont été appelés vers 19 h 30 vendredi pour un accident sur la 7e avenue Ouest à Macamic.

Les deux jeunes enfants traversaient la 7e avenue Ouest lorsqu'ils ont été happés par un véhicule qui circulait sur la route , explique la porte-parole de la SQ, Hélène St-Pierre.