Vaincre le racisme par les livres, et voir au-delà de la mer

Ils y font voir que la mer, pour certains, est associée aux vacances, aux stations balnéaires, à la beauté du paysage. Mais pour d'autres, elle est cette frontière à franchir, cet endroit hostile où meurent les migrants, cet espoir d'avoir une autre vie, de l'autre côté. Notre perception dépend de la perspective. Et de l'endroit où l'on est né.

Dans le livre de Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi, la mer, c'est ce qui sépare les êtres et les empêche de se comprendre.

Les racistes n'ont jamais vu la mer parce qu'ils ont peur de regarder l'horizon, d'aller vers l'altérité, l'inconnu, le risque que peut représenter la mer. Une citation de :Yara El-Ghadban, autrice

C'est pour parler de cet essentiel chemin vers l'autre que dans l'écriture, les deux auteurs ont décidé de discuter à bâtons rompus de l' opacité du mot racisme, de son épaisseur historique et de ses nombreuses variantes conscientes et inconscientes.

Ils ne condamnent pas, mais tentent plutôt par les mots d'ouvrir le dialogue, de susciter le désir de mieux connaître l'autre.

De l'autre côté de la mer, il y a des êtres qui sont peut-être différents de nous, mais qui sont quelque part nous-mêmes. C'est une manière de faire altérité, de faire humanité [...] , d'être plus grands, d'aller vers un certain dépassement. Quand on traverse la mer, on risque de trouver un horizon qui nous dépasse , raconte Rodney Saint-Éloi.

La parole dans l'histoire et la multiplication des regards

Pour atteindre cet horizon qui nous dépasse, il faut multiplier les regards, estime l'auteur.

Si l'histoire de la chasse est racontée du point de vue des chasseurs, c'est une histoire qu'on a, mais si l'histoire est racontée du point de vue des lions, c'est une autre histoire qu'on a. Je pense qu'il faudrait peut-être voir comment l'histoire du pays, du Québec, du Canada a été racontée. Par qui cette histoire a été racontée , explique-t-il.

L'histoire ne se décline jamais au singulier. Une citation de :Rodney Saint-Éloi, auteur

Ainsi, il est nécessaire de décolonialiser l'histoire, et pour ce faire, la littérature peut être une alliée.

Chaque fois qu'on ouvre un livre, on ouvre un univers, on est à la rencontre d'autres expériences du monde, d'autres personnages, d'autres humanités , affirme Yara El-Ghadban.

C'est pourquoi, dans Les racistes n'ont jamais vu la mer, les voix de nombreuses autres humanités comme An Antane Kapesh, James Baldwin et Aimé Césaire, pour ne nommer que ceux-là, se fraient un passage et participent au dialogue.

Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban au Salon du livre de Rimouski Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Dans ce livre, il y a une bibliothèque de l'humanité. La littérature peut transformer, c'est le rôle de la littérature de repousser l'horizon et de nous faire grandir, et donc on a fait appel à un certain nombre de livres , explique M. Saint-Éloi.

Pour faire cesser le racisme, quoi faire? Embrasser cette vision de l'autre où il n'y a ni Indien, ni Québécois, ni Haïtien, mais des peuples engagés dans une histoire, qui se recoupe, non pas dans le confort des uns ou la fragilité des autres, mais dans la vision d'un destin à bâtir ensemble , propose Rodney Saint-Éloi.

Dialoguer, proposent les auteurs, pour faire tomber les frontières qui nous déshumanisent . Après tout, comme le dit Yara El-Ghadban, nous sommes tous l'autre de quelqu'un .

Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi seront au Salon du livre de Rimouski dimanche après-midi. Ils participeront notamment à 15 h 30 à une discussion sur le racisme animée par Jeanne-Marie Rugira.