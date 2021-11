La sortie de vote, la pierre angulaire de la victoire des machines électorales

Pour d’autres déjà actives au printemps, comme celle de la candidate à la mairie de Trois-Rivières Valérie Renaud-Martin, c’est le point culminant de tant d’efforts déployés.

Et les efforts s’appuient sur la force du nombre.

Ce qui est super important pour nous, c’est la sortie de vote, ce qu’on appelle le pointage. Depuis deux mois et demi, on fait beaucoup de téléphones, et la réponse est très très positive, et demain on fait un suivi auprès de ces personnes-là , explique Christian Éthier, bénévole responsable des opérations dans l’équipe de Valérie Renaud-Martin.

Bernard Millette, directeur de campagne de Jean Lamarche, se dit fin prêt pour le grand jour. Tout ce qui est de sections, autant le transport, autant les filles qui vont téléphoner, autant les gens qui vont aller chercher les votes, tout est prêt, puis on attend à demain matin , dit-il.

Des bénévoles assignés à la route vont aussi se déplacer de bureau de vote en bureau de vote durant le jour de scrutin. Certains électeurs ont parfois besoin d’aide pour se rendre voter.

Les organisateurs de Valérie Renaud-Martin soulignent également le réseau de contacts de Valérie Renaud-Martin. Selon Christian Éthier, cela peut aider la candidate à recruter des ambassadeurs et à élargir la base de militants qui, au début, est constituée d’un noyau dur.

Grâce à la personnalité et aussi la connaissance que Valérie a du monde municipal… Elle a siégé sur plusieurs dossiers, si bien qu’il y a des gens qui se sont greffés à elle de façon naturelle , croit-il.

Le candidat à la mairie Jean Lamarche, malgré sa campagne de réélection, demeure maire en poste jusqu’à l’issue du vote. Ce qui a été particulier en ce moment, c’est que le maire est quand même maire en ce moment, même si c’est le maire sortant. Donc il y avait des activités qu’il fallait essayer de mettre à travers le reste, et on a réussi avec plein de bénévoles et du bon vouloir , juge Micheline Guillemette, codirectrice de campagne de Jean Lamarche, qui donne en exemple les visites dans les résidences de personnes âgées.

Et la force du nombre devient la clé du succès quand vient le temps du financement politique et de l’affichage.

L’équipe de Jean Lamarche a pu compter sur plusieurs équipes pour accrocher les pancartes électorales en quelques heures, rapporte son directeur de campagne, qui ajoute que le nerd de la guerre, c’est l’argent. Quand on fait une campagne, il faut aller solliciter des gens. Ça aussi, ça s’est fait très rapidement .

Toutes les équipes électorales seront à l'œuvre dimanche pour faire sortir le vote qui leur est favorable. Le verdict tombera après l’heure de fermeture des bureaux de vote à 20 h, au moment où le dépouillement des votes commencera.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin