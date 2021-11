Les municipalités, un outil de changements

La pandémie n’a épargné personne ni aucun ordre de gouvernement. Pour les milliers de maires et conseillers qui accèdent au pouvoir pour une première fois aujourd’hui, ce sera l’occasion de l’examiner sous un œil candide et de proposer de nouvelles solutions.

Maxime Pedneaud-Jobin s’enthousiasme quant à l’avenir des municipalités en pensant à tous les nouveaux politiciens qui prendront les rênes des villes et villages du Québec. M. Pedneaud-Jobin quitte la mairie de Gatineau après l’avoir dirigée pendant huit ans. Sa ville a gagné en notoriété sous sa gouverne. En ce dernier jour de mandat, il a partagé ses réflexions aux Coulisses du pouvoir sur ce qui attend les nouveaux élus municipaux.

Pour les dirigeants des villes, ce sera d’abord l’occasion de s’attaquer au transport en commun, selon lui. La COVID-19 a provoqué l’exode des usagers et engendré des pertes de revenus substantielles. Cependant, les municipalités ne peuvent tout simplement pas couper les services pour colmater la brèche; en plus, elles ne peuvent pas faire de déficit.

Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec. Photo : Radio-Canada / Christian Patry

On gère la COVID-19 comme on a géré les inondations et la tornade ici à Gatineau avec la taxe foncière. [...] La taxe foncière, c’est : aqueduc, égouts, asphalte. C’est les services à la propriété , explique M. Pedneaud-Jobin.

Il estime que les candidats au scrutin d’aujourd’hui, particulièrement les jeunes et les femmes, voient les municipalités comme un outil de changement. Dix pour cent des candidats ont moins de 34 ans et la moitié de ce groupe est constitué de femmes. Ces nouveaux politiciens arrivent avec un bagage différent et de nouvelles perspectives.

À Gatineau, les politiques qu’on prend affectent directement les familles, le quotidien… On est le plus grand diffuseur de culture, le plus grand diffuseur de sports et loisirs. Donc, avoir des jeunes femmes, avoir – je dirais – des conseils plus représentatifs de la population, ça fait qu'on prend de meilleures décisions.

Une meilleure gestion des villes doit cependant passer par une révision de l’assiette fiscale et un allègement du cadre législatif, signale le maire sortant.

La réalité, c’est que les municipalités ne s’occupent pas seulement des propriétés : elles soutiennent aussi les individus. Il cite en exemple les inondations à Gatineau en 2017. Quelque 900 personnes ont travaillé pendant des semaines pour venir en aide aux sinistrés.

Gatineau a connu des inondations importantes au printemps 2017, puis encore une fois au printemps 2019 (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Si la fiscalité des villes est déficiente, notre capacité à gérer des crises est déficiente. Si on n'est pas capable de prendre des décisions rapides, c'est notre monde qui est dans le trouble.

Ottawa et Québec ont pris des mesures pour soutenir les municipalités au cours des dernières années. Le gouvernement fédéral a accru ses investissements en logement social et en infrastructures. Québec a transféré une part de la TVQtaxe de vente du Québec et fait adopter la Loi sur l’autonomie municipale. Mais ce n’est pas suffisant, selon M. Pedneaud-Jobin.

Alors qu'on pourrait aller plus vite si on avait notre champ de compétences, on est comme une formule 1 sans essence. L'essence, c'est d'abord l'argent, la fiscalité, mais c'est aussi une mécanique qui n'a pas de sens.

Le maire de Gatineau invite les citoyens à rectifier l’image qu’ils se font de leurs élus. Ils ne sont pas seulement des administrateurs chargés du déneigement, des déchets et du nettoyage des rues. On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans les villes. On s'occupe du logement et de l'itinérance. [...] C'est impossible de limiter les gaz à effet de serre qui sont émis par le Québec si on ne traite pas de transport. Puis le transport à vélo, c'est nous. Le transport en commun, c’est nous. Et l'urbanisme, c'est nous.

Pour toutes ces raisons, Maxime Pedneaud-Jobin espère que les Québécois réaliseront le poids des changements que leur municipalité peut faire et se rendront voter en grand nombre aujourd’hui.