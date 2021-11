Se réinventer après l’armée

Après 25 ans de service dans les Forces armées canadiennes, Jennifer Causley travaille maintenant pour la compagnie Calian au Centre de simulation de la quatrième Division du Canada, à la base de Petawawa. Elle aide à concevoir et développer des exercices pour les soldats, avant qu'ils n'aillent sur le terrain.

Ma transition a été assez facile, car je reste dans le milieu militaire, dit-elle, mais je sais que pour d'autres amis, la transition a été plus difficile. Ce qui est étrange, premièrement, c'est de quitter l'uniforme. On n'est moins imprégnés dans le travail , raconte-t-elle.

Quitter l'armée a été intimidant, ajoute-t-elle, mais libérateur en même temps .

La seule entrevue que j'avais faite pour un emploi, était celle pour entrer dans les Forces armées canadiennes, à l'âge de 17 ans. Vingt-cinq ans plus tard, quand j'ai finalement franchi le pas pour soumettre mon CV et postuler pour un autre emploi, j'étais encore en uniforme, et j'avais déjà l'impression de sauter d'une falaise. Une citation de :Jennifer Causley, vétérane

Jennifer Causley Photo : Radio-Canada

Quand vous n'avez jamais eu à vous soucier de votre logement, de vos chèques de paie, de vos revenus réguliers, de votre nourriture, ni même de vos vêtements, ça prend un courage énorme pour changer de direction , estime-t-elle.

Changer de carrière est une décision qui peut s'avérer difficile, mais la majorité des militaires qui quittent l'armée travaillent, indique le sous-ministre adjoint du secteur de la prestation des services, à Anciens Combattants Canada, Steven Harris.

Environ 72 % des vétérans travaillent après avoir quitté les Forces armées canadiennes. Et environ un quart des vétérans ne travaillent pas après leur départ. Une citation de :Steven Harris, sous-ministre adjoint, Anciens Combattants Canada

Le sous-ministre adjoint du secteur de la prestation des services, à Anciens Combattants Canada, Steven Harris Photo : Radio-Canada

Il y a plusieurs défis qui les attendent, ajoute le sous-ministre. Souvent, ils n'ont pas eu de formation en ce qui concerne les entretiens, comment participer à des concours pour obtenir un emploi. Comment traduire les compétences, les atouts qu'ils ont acquis durant leur carrière militaire et les transférer dans des postes de secteur public ou privé?

Steven Harris rappelle qu'ils ont d'ailleurs reçu beaucoup de formation, tout au long de leur carrière, mais qu'il est important de les aider à transférer ensuite ces expériences dans le monde civil.

Il y a aussi des gens qui ont subi des blessures, il y a donc des défis qui s'ajoutent , dit-il. C'est généralement ici qu'Anciens Combattants Canada entre en jeu pour leur fournir des programmes d'aide.

Toutes sortes de métiers

Jennifer a des amis qui se sont reconvertis dans toutes sortes de domaines, en immobilier, en ventes , énumère-t-elle. Mais elle note toutefois que tous ces métiers requièrent des compétences humaines et ne sont jamais éloignés du service à l'autre.

Cassidy Little est un Canadien de Terre-Neuve et a servi dans les British Royal Marines. Il a subi de multiples blessures et a perdu sa jambe droite lors de sa deuxième tournée en Afghanistan, en 2011, alors qu'il faisait partie de l'équipe médicale. Un engin explosif improvisé a tué ce jour-là des membres de son équipe, des amis.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cassidy Little sur scène Photo : Photo remise

Il a su se réinventer, après sa convalescence. Je suis retourné aux arts, parce que j'ai découvert que la clé de la réadaptation physique et mentale est de trouver des choses qu'on aime faire , dit-il.

Cassidy est monté sur scène, il est devenu acteur et a adopté un nouveau leitmotiv de vie. Ne dites pas non à quoi que ce soit et j'ai dit oui à tout. C'est comme ça que j'ai trouvé un très bon agent et que je me suis lancé dans l'industrie du divertissement.

Vous faites partie d'une équipe [dans le monde de la scène], et si vous êtes un vétéran, vous avez passé une partie de votre vie à avoir cet esprit d'équipe. En tant que soldat, on ne laisse jamais tomber les siens, c'est le péché ultime. C'est pareil dans le monde du divertissement, tu dois faire confiance à l'autre personne avec qui tu es sur scène. Une citation de :Cassidy Little

Cassidy a retrouvé dans le monde du théâtre ses principes fondamentaux, notamment celui de pouvoir compter les uns sur les autres et, surtout, soigner ses blessures.

Cassidy Little Photo : Radio-Canada

Mon corps et mon esprit ont été déchirés par cette expérience, il me manque une jambe, mon esprit n'était pas clair comme du cristal quand je suis rentré d'Afghanistan. Quand la poussière retombe, vous commencez à penser à l'après, à ce que vous allez faire. Et vous comprenez que si vous vous concentrez uniquement sur votre blessure, vous ne récupérerez jamais. C'est comme de fixer une porte, vous n'allez jamais la franchir si vous restez simplement là, à la regarder, n'est-ce pas? Une citation de :Cassidy Little

Bien sûr, il a vécu des défis, à commencer par réapprendre à marcher, mais il n'a aucun regret, ni de sa vie d'avant, encore moins de celle-ci, qu'il s'est donné la force de gagner. Il estime qu'il existe encore des préjugés envers les vétérans dans le monde civil.

On pourrait parfois penser qu'en raison d'un handicap physique ou de possibles traumatismes, vous allez être un poids. La réalité est que les vétérans ont été formés à travailler dur, en équipe, à avoir du leadership , précise-t-il.

Trouver sa voie

Des gens comme Roland Gossage, également vétéran, les aident aussi à se reconvertir et trouver la nouvelle voie professionnelle qui leur plaît, à travers sa fondation, éponyme. Celle-ci se concentre sur les soldats de la technologie (Soldiers in Tech) pour former de la main-d'oeuvre dans cette industrie, où la demande a explosé au cours de la dernière décennie.

Nous formons des vétérans avec des cours à temps partiel sur les données, l'analyse et la cybersécurité , explique M. Gossage.

Outre ce programme, il y a celui des soldats dans les arts (Soldiers in the Arts), auquel Cassidy Little a participé. En 2019, nous avons monté une pièce importée du Royaume-Uni dans laquelle la moitié des comédiens étaient des vétérans, l'autre moitié des professionnels. Vous n'auriez pas pu faire la différence , se réjouit-il.

Cette réussite a donné naissance à un programme de formation dans les arts, où les anciens combattants peuvent suivre des cours de théâtre et être aidés à entrer ensuite dans l'industrie du divertissement. Le monde des arts peut d'ailleurs s'avérer cathartique, selon lui.

Roland Gossage, directeur général de la Fondation Roland Gossage Photo : Radio-Canada

Quand vous sortez de l'armée, vous pouvez vivre ce qu'on appelle un traumatisme de libération. Vous passez d'une unité très cohésive à un environnement semi-structuré, voire non structuré, cela peut être difficile. Une citation de :Roland Gossage, Fondation Roland Gossage

Il estime qu'il y a environ 700 000 anciens combattants dans la population canadienne, avec environ 5000 nouveaux vétérans chaque année. Il est très probable que vous embauchiez un vétéran sans même le savoir, car certains préfèrent cacher leur service, par peur des préjugés , dit-il.

M. Gossage espère que davantage d'entreprises verront que cette main-d'oeuvre peut être une importante ressource nationale, et pas forcément âgée. Parfois on pense à un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un gars aux cheveux argentés, décoré de sa Légion d'honneur, mais certains vétérans ont 20, 30 ans , rappelle-t-il.

Des qualités particulières

Travailleur, dévoué, loyal , sont trois mots qui reviennent de manière récurrente chez Jennifer, Cassidy et Roland lorsqu'ils décrivent les compétences des vétérans.

C'est quelqu'un qui va se retrousser les manches et faire son travail, et n'abandonnera pas tant que ce ne sera pas fini , affirme Roland Gossage.

L'esprit d'équipe est le premier mot qui vient en tête à Jennifer Causley. Elle décrit les compétences relationnelles, mais aussi la capacité à communiquer et organiser les idées vers un objectif commun, car sans cet esprit soudé, nos missions ne réussiraient jamais .