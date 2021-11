Frontière canado-américaine : un camionneur de Windsor espère une réouverture en douceur

Avec la réouverture de la frontière terrestre américaine aux Canadiens pleinement vaccinés, lundi, un chauffeur de camion de Windsor craint que la traversée puisse devenir plus achalandée.

Giovanni Abati, qui réside à Windsor, mais se rend fréquemment aux États-Unis, croit qu’il faudra simplement faire preuve de patience.

Les agents des douanes font de leur mieux. Il ne faut pas se mettre en colère contre eux , a déclaré le camionneur.

Le camionneur Giovanni Abati réside à Windsor, mais se rend souvent aux États-Unis. Photo : Jennifer La Grassa/CBC

Selon M. Abati, il faudra probablement plus de temps pour traverser la frontière, non seulement en raison de l'afflux de trafic non commercial, mais aussi parce que les agents frontaliers devront vérifier davantage de documents.

Tout le monde est dans le même bateau. Détendez-vous, et les choses se feront en douceur. Une citation de :Giovanni Abati, camionneur basé à Windsor

M. Abati ajoute que les automobilistes qui peuvent prendre le tunnel plutôt que le pont devraient privilégier cette option.

Les tests pourraient être dissuasifs

Alors que de nombreuses personnes se plaignent de l'obligation de se soumettre à un test de dépistage pour rentrer au Canada, M. Abati a croit que cela pourrait entraîner une diminution du trafic.

Cela va dissuader beaucoup de gens de traverser la frontière , a-t-il affirmé.

Il ajoute que la frontière a toujours été un sujet sensible pour les camionneurs, mentionnant notamment les problèmes informatiques qui causent des bouchons aux postes frontaliers.