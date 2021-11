Aux urnes, citoyens!

Les Québécois sont appelés aux urnes dimanche. Les bureaux de scrutin seront ouverts entre 9 h 30 et 20 h. Dans la région, plusieurs luttes sont à surveiller...

Saguenay

Les citoyens de la plus grande ville de la région ont l’embarras du choix. La mairesse sortante Josée Néron aimerait se voir confier un deuxième mandat.

La mairesse sortante de Saguenay, Josée Néron Photo : Radio-Canada

Or, pas moins de cinq autres candidats voudraient la déloger. Claude Côté, Julie Dufour, Catherine Morissette, Serge Simard et Jacinthe Vaillancourt souhaitent tous succéder à Mme Néron.

Alma

La bataille s’annonce également féroce dans ce qui aura longtemps été le fief de Marc Asselin.

En mai, ce dernier avait annoncé qu’il renonçait à l’idée de se faire réélire comme maire d’Alma, un poste qu’il aura occupé pendant une douzaine d’années.

Au total, quatre candidats espèrent succéder à M. Asselin, à savoir Sylvie Beaumont, Jocelyn Fradette, Lucille Gagnon et Manon Girard.

Roberval

La course à la mairie de Roberval aura tenu les électeurs de cette ville en haleine jusqu’à la fin.

L'ex-maire de l’endroit Guy Larouche espère parvenir à récupérer son siège qu’il avait perdu en 2017. L’ancien candidat du Parti conservateur du Canada Serge Bergeron a la ferme intention de lui barrer la route.

Le maire sortant Sabin Côté a choisi, pour sa part, de ne pas participer aux hostilités en se retirant de la vie politique municipale.

Saint-Félicien

Luc Gibbons aimerait que ses concitoyens lui fassent de nouveau confiance et lui permettent ainsi de conserver son siège de maire.

Le maire sortant de Saint-Félicien, Luc Gibbons Photo : Luc Gibbons

Cependant, pour demeurer en poste, il devra faire mieux que ses deux adversaires, Gervais Laprise et Michel Simard.

Pas de suspense partout

Dans certaines municipalités et villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les dés sont jetés et les premiers magistrats municipaux sont donc déjà connus.

Ainsi, André Guy a été élu maire de Dolbeau-Mistassini sans opposition.

Pour ne citer que quelques exemples supplémentaires, Luc Chiasson, à Chambord, Claude Delisle, à Desbiens, Marc Richard, à Hébertville, André Fortin, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Guylaine Proulx, à Péribonka, Philôme La France, à Petit-Saguenay et Rémi Gagné, à Rivière-Éternité, n’ont pas non plus rencontré de résistance.