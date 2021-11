Ruée vers les garages pour poser ses pneus d’hiver

Sale temps pour les automobilistes qui s’y prennent seulement maintenant pour installer leurs pneus d’hiver : la date butoir du 1er décembre se rapproche, les rendez-vous chez les garagistes se font rares, certains modèles sont difficiles à trouver et les prix ont augmenté.

Les pneus chinois sont rendus pratiquement aussi chers que les pneus de marque majeure , prévient Edward James Taylor, directeur adjoint de Pneus dépôt, dans Lairet, à Québec.

La hausse de tarifs la plus prononcée affecte les produits d’entrée de gamme fabriqués en Asie. Selon Jessie Caron, porte-parole de CAA-Québec, cela n’est pas surprenant.

10 à 20 % plus cher cette année

Il y a des difficultés d’expédition des produits en provenance de la Chine actuellement. Les conteneurs sont très, très sollicités, très demandés par les fabricants de toutes gammes de produits. Et les pneus n’y échappent pas.

Conséquence : Ç'a causé des retards dans l’approvisionnement de certains modèles de pneus. Et forcément, ç'a monté le prix des produits qu’on transportait dans ces conteneurs-là.

Jessie Caron déclare que transporter de la marchandise par conteneur coûte désormais trois fois plus cher . Ça se traduit, pour les pneus, par une augmentation des prix de 10, 15 voire 20 %.

Kevin Jones, fondateur et copropriétaire de l’Atelier de pneus mobile, confirme avoir du mal à s’approvisionner. Les livraisons, c’est atroce cette année. Au lieu de les avoir le lendemain, je dois patienter 4 ou 5 jours.

Des journées de travail de 12 h

Au Québec, la pose de pneus d'hiver est obligatoire. Photo : CBC / Rachel Maclean

Tous les trois constatent que les automobilistes s’y sont pris tard, cette année, pour équiper leur véhicule de pneus adaptés à la conduite hivernale. La faute en partie à la météo clémente de cette fin d’été-début d’automne.

Les gens ont appelé fin octobre, voire même début novembre , confie Edward James Taylor.

Résultat : impossible d’avoir rendez-vous à Pneus dépôt avant le 26 novembre. Le garagiste ne chôme pas. Je fais des journées de 12 h ces temps-ci.

Il refuse d’ouvrir exceptionnellement les samedis matin, ce qui lui permettrait pourtant de mieux répondre à la demande.

Si je commence à faire ça, mes gars vont être trop brûlés. Le rendement sur la semaine va commencer à se détériorer et c’est là que les erreurs vont commencer à arriver. Donc, c’est important que je repose mes gars , explique-t-il.

Pensez aux concessionnaires!

Face à cette situation particulière cette année, CAA-Québec suggère aux conducteurs de contacter des professionnels situés dans des secteurs plus éloignés de leur domicile. Jessie Caron conseille également de solliciter les concessionnaires.

On oublie qu’ils installent des pneus et en vendent.

Et pour celles et ceux qui ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous avant la date fatidique du 1er décembre, le porte-parole recommande de limiter, voire cesser l’utilisation de leur véhicule entre le 1er décembre et la date du rendez-vous .

Circuler avec des pneus adéquats n’est pas obligatoire sans raison, rappelle Edward James Taylor. Les pneus d’été perdent l’adhérence à 7 degrés et en dessous.

C’est donc une question de sécurité routière. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller de 200 à 300 $, rappelle CAA-Québec.