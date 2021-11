50 nouveaux cas de COVID-19 signalés samedi au Nouveau-Brunswick

Les personnes mineures représentent encore une fois un important contingent. Parmi ces 50 nouveaux cas, 18 sont chez des individus âgés de 19 ans ou moins.

Le vaccin contre la COVID-19 n’est pas encore autorisé pour les Canadiens de moins de 12 ans. Il n’y a aucun mineur atteint de la maladie qui est hospitalisé au Nouveau-Brunswick, précise la province.

On note une hospitalisation de moins que vendredi. Samedi, 13 Néo-Brunswickois de COVID-19 étaient à l’hôpital, dont 10 qui ne sont pas vaccinés.

Sept des huit personnes actuellement aux soins intensifs n’ont reçu aucune dose de vaccin.

Les 50 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 22

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 10

Zone 3 (région de Fredericton) : 4

Zone 4 (région d'Edmundston) : 3

Zone 5 (région de Campbellton) : 2

Zone 6 (région de Bathurst) : 0

Zone 7 (région de Miramichi) : 9

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a légèrement diminué, passant de 477 la veille à 476.

Plus de 85 % des résidents du Nouveau-Brunswick admissibles à la vaccination contre la COVID-19 sont considérés comme pleinement vaccinés, et près de 93 % ont reçu au moins une dose de vaccin.

Mesures coupe-circuits prolongées dans les zones 1 et 2

Jugées efficaces par les autorités de santé publique pour faire diminuer le nombre d’hospitalisations causées par la COVID, les mesures coupe-circuits qui étaient en vigueur depuis le 8 octobre dans les zones sanitaires 3 (Fredericton), 4 (Edmundston) et 5 (Campbellton) ont pris fin à 18 h, vendredi.

En revanche, elles ont été prolongées d’au moins une semaine dans la zone 1 (Moncton) et la zone 2 (Saint-Jean).

En zone 1, ces mesures coupe-circuits s’appliquent jusqu’au nord de la région pour inclure Sainte-Anne-de-Kent.

Une grande partie de la zone 2 est concernée, dont New River Beach; Lepreau; les comtés de Kings et de Saint-Jean; les collectivités au nord jusqu’à Clarendon et Welsford; celles à l’est jusqu’à Head of Millstream.

Une carte des collectivités où les mesures coupe-circuits sont en vigueur peut être consultée sur le site Internet du Nouveau-Brunswick  (Nouvelle fenêtre) .