Que fera la province au moment où la contagion dans Santé Sud demeure préoccupante?

La vaste région sanitaire de Santé Sud est au cœur de la quatrième vague de la pandémie au Manitoba. La contagion dans cette région est en voie d’atteindre les niveaux les plus élevés observés au plus fort de la troisième vague, pendant que les autres régions de la province réussissent à contenir, voire à éviter, une quatrième vague.

Santé Sud, où vivent 15 % des Manitobains, avait 34 % des nouveaux cas répertoriés vendredi.

La région compte 42 % des patients hospitalisés en raison de la COVID-19 et 58 % des patients aux soins intensifs.

Et 6 des 9 morts les plus récentes annoncées par la province provenaient de cette région.

La transmission communautaire de la COVID-19 dans Santé Sud pourrait avoir un impact sur la capacité du système de santé dans l’ensemble de la province. Le taux de positivité sur 5 jours y était de 14,5 % vendredi, soit plus de 7 fois celui de Winnipeg.

La contagion dans Santé Sud a un effet sur les données quotidiennes, puisque la moyenne de nouveaux cas quotidiens augmente d’environ 16 % par semaine. Cette moyenne, qui est maintenant de 126 nouveaux cas quotidiens, se situait à 89 la semaine dernière.

Les patients admis à l’hôpital sont maintenant plus nombreux que ceux qui obtiennent leur congé.

Le Dr Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste médical à l’Hôpital Saint-Boniface situé à Winnipeg, indique que, pour l’instant, les hôpitaux peuvent encore accueillir des patients sans faire de transferts hors province. Toutefois, le système hospitalier est à la limite , selon lui.

On commence à bouger des gens un peu partout pour s’assurer de se servir des ressources [humaines] qu’on a. Malgré le fait qu’on soit capable de gérer [les patients actuels], ça va seulement prendre une augmentation de cas modeste, une éclosion dans un hôpital ou du personnel en confinement pour faire tout dégringoler ça , dit-il.

Mercredi, le médecin hygiéniste en chef adjoint, Jazz Atwall, a déclaré que l’éducation devait jouer un rôle pour convaincre davantage d’habitants de la région Santé Sud d’adhérer aux mesures sanitaires et aller se faire vacciner.

Le Dr Atwall a aussi indiqué que la santé publique envisageait de possibles mesures additionnelles. La province reçoit beaucoup d’informations , dit-il. La santé examine ce qui peut être fait de plus dans une perspective de santé publique , et ce qui pourrait se transformer en recommandations au gouvernement .

Winkler compte en ce moment le plus grand nombre de cas actifs dans le sud de la province. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

La nouvelle première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré, lors de son premier point de presse avec les médias tenus à la suite de son assermentation, qu’elle continuera de recevoir les avis du médecin hygiéniste en chef , mais qu’elle voudra s’assurer qu’elle écoute aussi les Manitobains, qui vivent les conséquences négatives des fermetures .

Nous écouterons les avis [de la santé publique] mais nous devons garder en perspective ce qu’ils signifient. Si on parle de confinement et de choses comme ça, ce n'est pas le genre de choses que je veux considérer , a-t-elle déclaré.

Heather Stefanson était la ministre de la Santé quand le gouvernement de Brian Pallister était aux prises avec une troisième vague qui a submergé le système de soins de santé. 57 patients atteints de la COVID-19 avaient dû être transportés hors province pour y être soignés dans des unités de soins intensifs situés en particulier en Ontario. Le gouvernement provincial s’était alors attiré de vives critiques sur sa gestion de la pandémie.

On devrait insister et rappeler aux gens qu’on est encore dans une pandémie, affirme de son côté Philippe Lagacé-Wiens. On est au milieu d’une quatrième vague qui, Dieu merci, n’a pas été aussi sévère au Manitoba qu’elle aurait pu l'être, en raison d’un taux élevé d’immunisation dans les régions urbaines.

Avec les informations de Bartley Kives