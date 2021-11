Une trentaine d’étudiants de tous les cégeps de l’Est-du-Québec sont réunis, depuis vendredi après-midi, et devaient rédiger environ un texte par heure jusqu’à samedi après-midi.

Ils ont dîné, soupé, déjeuné avec nous [...] et ça donne en tout environ 19 textes différents pour chacun , explique l’enseignante de français du Cégep de Rimouski et membre du comité organisateur du marathon dans l’Est-du-Québec, Catherine Paradis.

Le thème retenu cette année, pour cette compétition interprovinciale, est plumes et paillettes .

Les plumes et les paillettes, c’est dans le domaine du spectacle, de la fête, de la célébration, de l’espèce de folie et d’effervescence. On trouvait ça inspirant , précise Mme Paradis.

Environ 19 textes différents seront écrits par chacun des participants du marathon. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Une activité que la poétesse Annie Landreville, marraine de l’évènement, aurait voulu vivre dans sa jeunesse.

Les jeunes se poussent vraiment jusqu’à leur limite en création, parfois dirigée et parfois libre. C’est un 24 heures absolument incroyable qu’ils sont en train de vivre , observe celle qui a aussi enseigné au Cégep de Rimouski.

Mme Landreville a offert deux ateliers de création aux participants du marathon.

Un jury local sélectionnera les textes qui seront soumis au jury provincial et les deux meilleurs textes au Québec seront publiés dans la revue Urbania.

Ça leur permet de se former une bulle [...] c’est vraiment beau de les voir se concentrer sur leur écriture pendant 24 heures puis explorer, essayer différentes sortes de techniques et des genres différents , avance Mme Paradis.

Certains textes sont diffusés sur la page Facebook de l’option Création littéraire du Cégep de Rimouski.