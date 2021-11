L’Ontario recense 508 nouveaux cas de COVID-19

L’augmentation des cas de COVID-19 se maintient au-dessus de la barre des 500 samedi en Ontario. La province recense 508 nouvelles infections, et aucun décès supplémentaire.

Trois décès survenus le mois dernier s’ajoutent toutefois au bilan de la province après un nettoyage des données. Au total, depuis le début de la pandémie, 9 896 personnes ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19 en Ontario.

La santé publique signale aussi 370 nouvelles guérisons depuis le dernier bilan, portant le nombre de cas actifs à 3 533.

Par ailleurs, les soins intensifs comptent un patient de plus atteint de la COVID, pour un total de 130. La ministre de la Santé, Christine Elliot, indique que 115 de ces patients ne sont pas entièrement vaccinés ou qu’on ignore leur statut vaccinal, alors que 15 sont pleinement vaccinés.

Quelque 30 145 tests de dépistage ont été réalisés en 24 h.

La Santé publique de l’Ontario affirme qu’en raison d'un problème technique, certaines données sur la vaccination COVID-19 ont été retardées.

Plus d’Ontariens admissibles à la 3e dose

Depuis samedi, plusieurs tranches de la population ontarienne peuvent recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Cela inclut entre autres les personnes âgées de 70 ans et plus, les Autochtones, les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels.

Toutes ces personnes peuvent désormais prendre rendez-vous sur le portail provincial, auprès de leur bureau de santé régional ou dans certaines pharmacies. Au moins six mois doivent s’être écoulés depuis leur 2e dose.