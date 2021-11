Scott Moe face à un vote de révision de son leadership au congrès du parti, samedi

Ce vote de révision de la direction est une procédure habituelle des congrès des partis politiques.

Je vais humblement demander l’appui des membres présents au congrès , a indiqué le premier ministre, jeudi.

Le congrès biennal du Parti saskatchewanais se tiendra en personne au TCU Place, mais avec moins de participants que prévu en raison de la pandémie. Les activités sociales sont elles aussi réduites et les mesures sanitaires, telles que le port du masque ou la preuve de vaccination, seront respectées.

Jeudi, Scott Moe a déclaré qu’il s’attendait à ce que, pendant le congrès, il y ait des divergences d’opinions quant à la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement.

Avons-nous des opinions différentes? Bien entendu. Je pense que c’est le cas dans notre caucus comme c’est le cas dans n’importe quel groupe de personnes sur n’importe quelle rue dans la province.

La divergence d’opinion qui a fait le plus de bruit au sein du parti a été celle de la députée Nadine Wilson. La députée, qui a remis en question la vaccination obligatoire et menti sur son statut vaccinal, a quitté le Parti saskatchewanais et siège désormais comme indépendante.

Parmi les 46 élus du parti de Scott Moe, aucun autre n’a manifesté publiquement un désaccord avec la gestion de la crise par le gouvernement.

Scott Moe a déclaré qu’il s’adressera aux membres de son parti pour revenir sur les défis auxquels le gouvernement a été confronté au cours des 20 derniers mois, et en particulier pendant la 4e vague de la pandémie .

Il ajoute qu’il parlera aussi des accomplissements de la Saskatchewan au cours de la même période , ce qui comprend des investissements dans des projets un peu partout en province, ainsi que dans les écoles, les hôpitaux et les routes.

Ces investissements, dit-il, signifient que la province pourra créer des emplois, et que ces emplois aideront des gens à s’établir et élever leur famille .

Un rassemblement est prévu

Un groupe de citoyens qui s'est donné le nom de Concerned Citizens for COVID Action organise par ailleurs un rassemblement à l'extérieur de la TCU Place où se déroule le congrès.

Le groupe demande au gouvernement d'implanter certaines des mesures demandées par des responsables de la santé publique dans une lettre destinée datée du 21 octobre.