Le Canada s’engage à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030

Le Canada rejoint la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples (CHA) et s’engage à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030.

La Coalition promeut un accord mondial en faveur de la nature et des populations dont l’objectif central est de protéger au moins 30 % des terres et des océans de la planète d’ici à 2030 . Plus de 75 pays en font déjà partie.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a fait cette annonce samedi lors d’une discussion en marge de la COP26, à Glascow.

Nous avons une énorme responsabilité en termes de protection de la biodiversité, puisque le Canada possède un quart des forêts boréales et des tourbières de la planète , a souligné le ministre Guilbeault.

Il a également annoncé que le pays compte doubler son aide internationale pour la lutte contre le changement climatique pour qu’elle atteigne 5,3 milliards de dollars, dont 20 % seront dédiés à des solutions basées sur la nature et à la protection de la biodiversité .